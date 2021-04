Carretera que une el Pacífico con el Caribe Norte dinamiza la economía / FOTO / TN8

El Ministro del MTI, General en retiro Óscar Mojica, destacó esta tarde que la nueva carretera al Caribe Norte nicaragüense, inaugurada este jueves 8 de abril por el Gobierno del Presidente Daniel Ortega, une al país de costa a costa y de océano a océano, abre un campo infinito de posibilidades para la exportación e importación de productos y la comercialización lo que dinamiza la economía de Nicaragua.

"La conexión del Pacífico con el Caribe Norte es quizás el elemento más relevante en esa estrategia del desarrollo de la conectividad, es la conectividad de grandes océanos, alcanzada por el Gobierno del presidente Daniel, coronada el 30 de abril del año 2019 que se había iniciado tres años antes todo el proceso", expresó el titular del MTI.

Te recomendamos: Exitosa crianza de ganado menor en San Esteban, Juigalpa

#AHORA #Nicaragua | Gobierno Sandinista inaugura tercer tramo carretera Muy Muy- Matiguás



La nueva carretera al Caribe Norte une al país de costa a costa, lo que abre un campo infinito de posibilidades para la exportación e importación de productos y la comercialización pic.twitter.com/rw4pxjmFV2 — TN8 Nicaragua (@canaltn8) April 8, 2021

El tramo inaugurado tiene una longitud de 23 kilómetros y junto al primer y segundo tramo de carretera conforman la carretera de 58 kilómetros de concreto hidráulico que unen Muy Muy, Matiguás y Río Blanco.

"Nos llena de satisfacción que bajo el influjo de nuestro buen Gobierno Sandinista, Matiguás, Muy Muy y Río Blanco está muy dinámico, con una oferta de productos lácteos y ganado de esta zona del país y la calidad de vida para la población; todo esto implica movimiento económico y vibrante", expresó Marlon Scarlet, Alcalde de Matiguás.

Johana Lumbi, Alcaldesa del municipio de Muy Muy, se mostró llena de regocijo por la obra de progreso, de esa maravilla de carretera que llegó a su municipio, gracias al Gobierno.

Carretera que une el Pacífico con el Caribe Norte dinamiza la economía / FOTO / TN8

"Venimos a coronar una hermosa carretera que nuestro buen Gobierno nos ha dado y aquí nadie dijo miedo, aquí vamos a trabajar para levantar la producción y que sea austera y que sea eficiente. Por primera vez en la historia, y lo vuelvo y lo repito, y no me voy a cansar siempre, y no me voy cansar de repetirlo, se está invirtiendo en infraestructura y esto solo lo pudo hacer nuestro buen Gobierno, liderado por el Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo”, reconoció Lumbi.