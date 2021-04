Sujeto es acusado de cometer delitos mientras purgaba condena / FOTO / TN8

Rafael Antonio Mena Campo llegó hasta las instalaciones de Canal 8 para limpiar su imagen tras ser acusado de robo agravado e intimidación y homicidio frustrado a Kenia Fabiola Blanco Torres y Juan Ramón Rivera Rivas que aseguran que este joven fue el que los agredió.

"Yo acabo de salir del sistema penitenciario y se me acusa nuevamente de otro delito, entonces yo vengo a dar mi cara a los medios para los que me acusan reconozcan que no soy yo el que les robó. Así que pueden verme bien", expresó Rafael Campo, acusado del delito.

El joven alega ser inocente de todo lo que se le acusa, ya que expresa haber estado en prisión anteriormente acusado de estar en una banda delincuencial y portar armas ilegales, pero fue puesto en libertad porque no se le encontraron pruebas suficientes para su detención.

"Yo salí libre gracias a Dios. El 24 de febrero el 15 de marzo me enviaron esa notificación, de que yo les había robado a una supuesta Kenia y yo soy inocente por eso vengo a los medios para que ella vea que no soy el que supuestamente le robó", recalca Rafael Antonio Mena Campo.

El día que fue liberado del Sistema Penitenciario La Modelo, le llegó la citatoria de este otro caso delincuencial, que lo tomó por sorpresa y decidió venir a los medios de comunicación para limpiar su nombre.