Pacientes con insuficiencia renal de Bluefields reciben vacunas COVID-19

Foto: Vacunación contra el COVID-19 en Bluefields / TN8

El mediodía de este miércoles 7 de abril, los pacientes con insuficiencia renal en hemodiálisis en Bluefields, completaron la dosis de vacunas contra el COVID-19 a través de la vacuna rusa Sputnik V.

"Hoy este grupo de pacientes del Hospital Regional Dr, Ernesto Sequeira Blanco de Bluefields completaron la dosis para poder estar inmunizados contra el COVID-19. Hemos estado dándole seguimiento a los pacientes desde que se les aplicó la primer dosis y ninguno manifestó algún efecto secundario o molestias", así lo dijo en entrevista la Dra. Janet López, Directora Regional del SILAIS en el Caribe Sur.

"Ellos ya se encuentran protegidos gracias a la vacuna rusa Sputnik V que fue gestionada por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para nuestros pacientes más vulnerables", afirmó la doctora.

Uno a uno fue pasando cada paciente para que el personal de salud les aplicara la segunda dosis.

Hoy estos pacientes cuentan con su debida tarjeta de vacunación emitida por el Ministerio de Salud, donde se encuentran los datos de las dos dosis aplicadas.

La Directora del SILAIS también dio a conocer que a partir del 26 de abril se continuará con la vacunación voluntaria contra el COVID-19 en todos los municipios del Caribe Sur, a pacientes oncológicos, cardiópatas, personas de 60 años a más con una o más patologías crónicas e insuficiencia renal, que por razones personales no pudieron vacunarse en esta primer etapa de vacunación.

Buena recepción de los pacientes

Emogine Bent es una de las pacientes que hoy recibió su segunda dosis y dijo que daba "gracias a Dios y al Gobierno por no olvidarse de nosotros los pacientes con padecimientos crónicos, no hay que tener miedo, la vacuna es segura, no como dicen que uno se enferma o se pone mal o que incluso se puede uno morir, nada de eso, acá estamos bien".

El estar vacunados contra el COVID-19 no significa que estos pacientes van a dejar de seguir manteniendo las medidas preventivas como el lavado de manos, uso de mascarillas y alcohol gel o el distanciamiento social, pues es necesario siempre hacerlo al estar o no vacunados.

La jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19 se vendrá realizando en distintas fases donde poco a poco se irán inmunizando los distintos sectores vulnerables, hasta llegar a la población en general, todo conforme al censo que tiene el Ministerio de Salud.

Hoy no solo los pacientes que ya recibieron la dosis cantan victoria, el país entero lo hace, al tener un Gobierno que a través de las gestiones ha garantizado las vacunas para seguir garantizando la salud.

La aplicación de la vacuna es totalmente gratis y es puesta solo a través del MINSA.