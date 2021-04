Sabores y tradición en el concurso del mejor almíbar en Boaco

Concurso del mejor almíbar en la plaza Sandino de Boaco. Foto: TN8

Para finalizar las actividades de semana, el Instituto Nicaragüense de Turismo, realizó en la ciudad de dos pisos con mujeres protagonistas emprendedoras de Boaco, el concurso del mejor almíbar en la plaza Sandino de esta localidad.

Esta actividad fue realizada con el objetivo de promover y rescatar las tradiciones de los postres de Cuaresma que se elaboran en todos los hogares nicaragüenses, en el cual se eligieron los tres mejores lugares quienes recibieron premios en efectivo.

Dentro de los parámetros para este concurso se encontraban el stand más limpio, arreglo con productos y elementos que se utilizan en la Semana Mayor, como fue elaborado y que ingredientes se ocuparon y desde cuándo comenzó esta tradición en sus familias.

El jurado calificador visitó a cada protagonista en su stand y degustaron de los diferentes almíbares que fueron elaborados de forma tradicional con ingredientes como mangos, jocotes, papaya verde, mamey, nancites, grosella, coco, piña, clavo de olor, canela, entre otros, elementos utilizados para enriquecer este delicioso postre de Cuaresma que se expusieron en este concurso.

#Nicaragua | INTUR realiza el concurso del mejor almíbar en el parque Sandino en la ciudad de #Boaco.@InturBoaco pic.twitter.com/M2YdTKRGfZ — TN8 Nicaragua (@canaltn8) April 4, 2021

Doña Violeta Acevedo, fue la ganadora de este bonito y llamativo concurso quien expresó: "me siento muy alegre y orgullosa primeramente participado en este concurso y de poder ganar, le doy gracias al INTUR porque me invitaron y traje un almíbar que lo elaboramos en mi casa todos los años y pues me quedó muy rico y gané.

A este concurso asistieron familiares de las protagonistas, así como personalidades de esta bella ciudad, donde también los niños y niñas fueron parte de esta fiesta en concursos de bailes y de dinámicas, también se contó con la participación del grupo de danza Santiago y otros artistas invitados.