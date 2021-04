Acusan a Rafael Amaya de usar un doble para aclarar rumores sobre una recaída / El Heraldo de México

Rafael Amaya parece no encontrar paz en su búsqueda por revivir su carrera, y es que ahora que se anunció su regreso a los escenarios al lado de su compadre Roberto Tapia, le están lloviendo críticas y comentarios al respecto de su aspecto.

El actor tuvo un en vivo para anunciar que pronto sus fans podrán convivir con él durante las dinámicas que organizó al lado de su gran amigo; sin embargo, muchos señalaron que se trató de un doble e incluso otros comentaron que se ve desorientado.

Hace unas semanas señalaron al actor después de que se filtró un video en el que se puede ver a un Rafael Amaya desorientado y paranoico que aseguraba que estaba siendo perseguido, por lo que solicitó apoyo a los policías para que lo escoltaran.

Sin embargo, este video lo único que hizo fue despertar las suspicacias y comentarios de los medios y los fans, puesto que al parecer el hombre habría recaído en las drogas, o bien, estaría pasando por un severo síndrome de abstinencia que le causó daños.

Ahora Rafael Amaya de nuevo da de qué hablar durante un Instagram Live que hizo con su compadre, en donde por cierto, también aclaró el tema de la supuesta recaída que sufrió con el uso de sustancias, aunque no dio detalles, sí tocó el tema.

“Primero quiero agradecerle a mi compadre por lo que ha hecho, me salvó la vida y hasta la fecha me sigue ayudando, conectándome con la gente, siempre sacando la cara por los amigos. Son puros chismes…puro mitote, no crean nada, tantas cosas que se han dicho de mí, que el video, que esto, que lo otro… aquí estoy, y lo que se ve no se juzga, aquí estoy al cien con ustedes y muy agradecido con Dios, con mi familia, con mis amigos y con mis fans sobre todo que no han perdido la fe y una disculpa por no haber estado todo este tiempo al pendiente de ustedes”, declaró el actor.

Esto dijeron los fans sobre su aparición en el Instagram Live

Lamentablemente, muchas personas consideraron que no estaba en su mejor momento, e incluso aseguraron que pareció haber recurrido a un doble para que apareciera durante el en vivo; mientras que otros apuntaron a que se le ve muy ansioso.

“Se ve muy nervioso pero se ve feliz todos merecemos una segunda oportunidad ojalá pronto te podamos ver de nuevo en la televisión”,”La verdad no se ve nada bien se ve como si quisiera salir corriendo no se ve bien el muchacho”, “No se parece, ni la voz se parece”, fueron algunos de los comentarios en redes.