Realizan campaña de sensibilización vial en Nandaime

En el marco de la celebración de la Semana Santa, la Policía Nacional en conjunto con la Iglesia Amor y Misericordia del municipio de Nandaime, realizaron una campaña de sensibilización vial en la carretera Panamericana Sur para brindar volantes con recomendaciones a los conductores que pasan por esta vía hacia las playas del Sur de Nicaragua.

En estos volantes se podía leer ciertas recomendaciones especiales tales como: use su mascarilla siempre, si toma no maneje, sea cortés, respete los límites de velocidad, use su cinturón de seguridad y casco, su uso salva vidas; respete las señales de tránsito, recuerde: "Cristo le ama y tu familia te espera".

El objetivo principal de esto es para que todos los conductores asuman su responsabilidad al volante, consigo mismo y su familia, y población en general no solamente en esta semana, sino en todo el tiempo que conduzcan un vehículo.

Más de 2 mil volantes

Cabe destacar que el alcohol y la alta velocidad han dejado daños irreparables en la vida de familias completas, como el reciente caso donde se registraron dos accidentes de tránsito en menos de una hora, dejando así cuatro muertos.

El pastor César Solís de la iglesia se refirió al hecho de que en este lugar circula cualquier cantidad de personas que se dirigen a todos los destinos turísticos de la zona Sur de Nicaragua, y por tal razón ellos decidieron coordinar con la policía para hacer este esfuerzo y repartir más de dos mil volantes en esta pequeña campaña de sensibilización.

El buen conductor no es el que acelera para correr a alta velocidad, sino el que tiene prudencia y responsabilidad al conducir. Recuerde es preferible llegar tarde que nunca, lo queremos como lector y no como noticia amigo conductor.