Ometepe: Los Tilines, una herencia cultural y religiosa de los isleños

Foto: Los Tilines sin duda son una herencia cultural y religiosa de las familias isleñas/TN8

Salen desde tempranas horas de la mañana, recorren las principales calles de Altagracia y visten de una manera muy peculiar; son los tradicionales Tilines, personas que se disfrazan para pagar promesa ante algún milagro recibido.

Ricardo Urtecho es uno los promesantes que cada año se viste de rojo, con el rostro cubierto con un pañuelo blanco y con una matraca en la mano. El recorrido no solo es para pagar promesa a Dios sino también para anunciar la ruta del Santo Entierro que este año no saldrá a las calles de la localidad, sin embargo estas personas llenas de fe no dejaron de cumplir con su promesa de vestirse así cada Viernes Santo, también explicó el significado de dicha vestimenta.

“Esta es una tradición traída por un sacerdote llamado Ladislao Chwalbinski, nuestros antepasados la han conservado y la hemos mantenido nuestras nuevas generaciones. La fe sigue recordando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo que se entregó por amor a nosotros. Los tilines salen pregonando por las calles la pasión y el martirio de nuestro Señor. La vestimenta es variable, puede ser en blanco, morado y rojo, va con su matraca o campanita anunciando el recorrido del Santo Viacrucis”, dijo Ricardo Urtecho, promesante católico.

Herencia

Los Tilines sin duda son una herencia cultural y religiosa de las familias isleñas, hay quienes desde niños recuerdan esta tradición y el día de hoy que lograron ver de nuevo a los Tilines, recordaron parte de su vida en la isla, ya que actualmente habitan en la capital Managua.

“Yo tengo ya varios años de vivir en Managua, aquí vive mi familia, mi abuelita, esta tradición es única a nivel nacional, muy lindo todo y es una tradición de nosotros los católicos, Los Tilines andan visitando los barrios donde va a pasar la procesión”, dijo Francisco Barrios, devoto católico.

Los Tilines recorren las calles de Altagracia en la bella y encantadora Isla de Ometepe, una tradición religiosa que promesantes católicos realizan año con año.