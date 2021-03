Resultados efectivos en el hato ganadero en Río San Juan

Foto: Visita a la finca del exitoso ganadero Don Ronald Espino/TN8

El Ministerio Agropecuario realizó visita a la finca del exitoso ganadero Don Ronald Espino, en la comunidad La Conquista del municipio de San Miguelito, esta visita se efectuó la mañana de este martes 23, con el propósito de valorar los avances en su mejoramiento genético en el ganado y en su granja de cerdos.

Esta visita le motiva a este finquero a continuar avanzando como una finca modelo, en la cual trabaja su familia y otras personas que reciben su salario mensual.

El Ministerio Agropecuario le ha venido apoyando a este finquero desde hace más de 4 años, por lo cual se han visto los resultados efectivos en su mejoramiento genético, beneficiando así en la mayor producción de leche.

Foto: La producción ha sido muy exitosa/TN8

Producción de leche

Indira Arcia, delegada departamental del MAG nos refirió: "desde hace más de 4 años este finquero viene trabajando de la mano al Ministerio Agropecuario, para nosotros es un gran orgullo y alegría mirar los resultados efectivos de su mejoramiento genético, así él ha podido generar empleo a otras familias y ampliar más su finca ganadera, con ganado que verdaderamente de calidad en producción de leche y carne".

Por su lado el finquero Ronald Espino mencionó: "doy gracias a esta institución que me ha dado la oportunidad de hacer crecer mi finca ganadera al lado de ellos, ya que gracias a las capacitaciones que ellos me brindan he podido mejorar mi hato ganadero, además he obtenido nuevos conocimientos para poder trabajar exitosamente con la granja de cerdos que para mí también es de gran ayuda económica".

Este finquero es uno de los mayores productores de leche, la cual vende a una cooperativa para así poder generar los ingresos económicos a su finca y continuar trabajando para su propio desarrollo económico.