Familias estelianas conmemoran la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización

En horas de la mañana del martes 23 de marzo del 2021 en el Centro Tecnológico Francisco Rivera Quintero “El Zorro” se realizó un video conversatorio, en conmemoración al 41 años de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua.

En la actualidad se conmemora el 23 de marzo de 1980, cuando miles de personas decidieron dejar a su familia y ser parte de las brigadas de alfabetización que cambiarían la historia de Nicaragua.

“Mis abuelos me contaron sobre la cruzada nacional de alfabetización en la que todas las familias participaron de esta gran labor, lograron lo que otros países no pudieron hacer en tan poco tiempo, es por eso que me siento tan orgulloso de todos los que se sacrificaron y demostraron el amor hacia los demás, es necesario que los jóvenes conozcan más sobre esta historia y que pase de generación en generación”, manifestó el estudiante Jefferson Velásquez.

Recorrido

Carlos Fonseca Amador fue un profesor, político, revolucionario y fundador del Frente Sandinista y quien tomó la iniciativa de erradicar las altas cifras de analfabetismo.

“Como centro tecnológico siempre hay un espacio para que los estudiantes conozcan sobre la importancia de la cruzada de alfabetización y de quien la inició; que conozcan a nuestro héroe Carlos Fonseca Amador, gracias a los que también participaron hoy contamos con personas profesionales que tienen la oportunidad de estudiar. Hay escuelas en donde nunca se imaginaba la población, así como en las lejanas comunidades, pero todo ha sido posible gracias a nuestro Gobierno, que desde un comienzo de los años 80 se interesó en que todos los nicaragüenses aprendieran a leer y escribir”, dijo Rigoberto Olivas, director del Centro Tecnológico Francisco Rivera Quintero en Estelí.

Como parte de esta conmemoración, el Ministerio de Educación en horas de la tarde llevará a cabo un recorrido y relevo de banderas con estudiantes, por la avenida central de la ciudad.