Vacuna contra el COVID 19 es aplicada en la ciudad de Estelí

Precisos momentos en el que que se están aplicando las primeras dosis contra el Covid-19 Foto: TN8

En horas de la mañana del sábado 13 de marzo del 2021, en el Hospital Regional San Juan de Dios en la ciudad de Estelí, se aplicaron las primeras vacunas contra el COVID 19.

Primeramente, el personal médico explicó cómo sería el procediendo para valorar el estado de salud de los pacientes de insuficiencia renal crónica, luego serian vacunados contra el COVID 19.



“Gracias a Dios estamos cumpliendo una jornada más de la vacunación voluntaria, tenemos un mandato de nuestros presidente Daniel Ortega Saavedra de asegurar con justicia y solidaridad este trabajo que es muy importante para todos nosotros, en Estelí es la primera vacuna y después de tres semana se llamará de nuevo a los pacientes para la segunda dosis; a la vez le recordamos a las familias que estamos para brindar una atención de calidad las 24 horas del día”, dijo Enrique Beteta Acevedo, viceministro del Ministerio de Salud.

Lee también: Continúa la aplicación de las dosis de vacunas contra la Covid en León



En esta ocasión fueron las primeras 30 dosis que se aplicaron en el Hospital Regional San Juan de Dios, así mismo se continuará este trabajo con pacientes de otras áreas.

#Nicaragua | Precisos momentos en el que que se están aplicando las primeras dosis contra el Covid-19 a pacientes del hospital regional San Juan de Dios en #Estelí pic.twitter.com/yTRt9SWygj — TN8 Nicaragua (@canaltn8) March 13, 2021

“Estoy muy agradecida por esta oportunidad que Dios me ha regalado de estar con vida y de ser una de los pacientes en recibir la primera vacuna contra el coronavirus, de esta forma me siento más segura, ya no tendré temor alguno de infectarme, solo tengo que cuidar mi salud porque soy una persona con insuficiencia renal; también agradezco al gobierno por priorizarnos a nosotros los adultos mayores”, manifestó Marisol Montenegro, paciente.

Este es un esfuerzo por parte del gobierno central para seguir fortaleciendo la salud y proteger la vida de cada nicaragüense.