Continúa la aplicación de las dosis de vacunas contra la Covid en León

Más de 100 personas fueron vacunadas en León Foto: TN8

El Gobierno Sandinista avanza en el trabajo que tiene como objetivo la protección de las familias nicaragüenses, más de 100 personas fueron vacunadas bajo la supervisión del Secretario General de Salud, Dr. Carlos Saénz, quien informó que en este primer ciclo se ha priorizado a las personas con enfermedades renal crónica

"Eso nos protege a nosotros de esa enfermedad, y el que no la quiera poner, que no lo haga, yo en el nombre de Jesucristo que vamos a salir bien de todo, y vamos a llegar con bien a la casa, voluntariamente me la están poniendo, todo esta bien", afirmó César Obando, habitante de Posoltega.

"Dándole gracias primeramente a Dios por esta vacuna que nos están poniendo hoy, nuestro comandante nos ha dado una oportunidad más para ayudarnos a sobrevivir con esta enfermedad entonces hoy no ayuda mucho a salir adelante", dijo, Juan Ramón Méndez, habitante de León.

"Le damos las gracias al señor, verdad, porque esta vacuna viene a mejorar la vida de uno, luego al presidente, tenemos la esperanza, hoy en nuestro cuerpo para nuestra salud y esperamos que nos caiga bien", aseguró, Francisco Matamoros, habitante del sector de Las Mojarras.

Más sectores vacunados

Conforme Nicaragua vaya adquiriendo las vacunas se ampliará a todas las personas que se pueda, mayores de 18 años, dentro de este trabajo, se contemplará como prioridad los trabajadores de la salud de primera línea.

"Vamos ir avanzando hasta completar los 16 hospitales donde nosotros realizamos hemodiálisis y diálisis peritoneal, en este primer momento la vacuna se está aplicando a estas personas, posterior esta jornada se irá ampliando a las personas con enfermedades de cáncer y posteriormente a las personas que tiene enfermedades del corazón y así vamos a ir avanzando a las otras enfermedades crónica" , destacó el Secretario General de Salud.

"Este es un momento que damos gracias a Dios por iniciar esta vacuna el pasado 02 de marzo y el 24 estaríamos terminando con este grupo de personas la primera dosis y luego continuar la segunda dosis dentro de 21 días", finalizó el representante de salud.

Las próximas vacunas que serán entregadas por la República de la India son 200 mil destinadas a pacientes oncológicos y corazón.