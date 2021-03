Foto: Deliciosa gastronomía en el concurso de Comidas de Cuaresma en Río Blanco/TN8

Pedro Pablo Sobalvarro, ganador del primer lugar en el concurso municipal de Comidas de Cuaresma 2021 repartió este miércoles 03 de marzo en conjunto con la alcaldía municipal del Río Blanco, surtido de Mar y Tierra, sopa de pescado y pescado tipitapa, fueron los platillos realizados por participantes.

La alcaldesa de Río Blanco Martha Bucardo, dijo "con mucha participación de las familias se han desarrollado las diferentes actividades Semana Santa en el municipio matagalpino".

Bucardo destacó la iniciativa del señor Pedro Pablo Sobalvarro que permitió que las familias de la localidad puedan degustaran el surtido del Mar y Tierra.

Foto: Participantes en el concurso de Comidas de Cuaresma en Río Blanco/TN8

Con una delicioso pescado a la tipitapa hecho con la receta de su abuela, Valeska Alcántara originaria del municipio Río Blanquéense, ganó el tercer lugar en el concurso de Comida de Cuaresma que se efectuó en el restaurante El Mirador.

Foto: Participante en el concurso de Comidas de Cuaresma en Río Blanco/TN8

Sabrosa gastronomía

"Emocionada, le agradezco a Dios, él me a dado la fuerza y la vida para estar en este lugar, también agradezco a mi abuelita que me enseñó esa receta tan divina que a mí me encanta hacerla, me encanta comerla, también agradezco mucho a nuestro Gobierno que nos apoyado a nosotros como mujeres, como pueblo a emprender y así seguir adelante", dijo Alcántara

Cada cocinero representó con sabrosa gastronomía a sus municipios, se hicieron platos como, pescado a la tipitapa, surtido de Mar y Tierra, sopa de pescado, por mencionar algunos, para el próximo 20 de marzo se realizará el concurso departamental en el municipio de Muy Muy.