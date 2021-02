MINED realiza lanzamiento de coros escolares de educación primaria en Masaya

Foto: Desde los siete años los niños pueden formar parte de los coros estudiantiles/TN8

En el centro educativo Humberto Aguilar del municipio de La Concepción, el Ministerio de educación realizó el lanzamiento de los coros escolares de educación primaria 2021, una iniciativa que nació en el año 2016 para promover los talentos de niños y adolescentes, creando ambientes de recreación sana.

"A través de la música ellos pueden sentir ese orgullo de nuestra identidad nicaragüense, conocer más de nuestra historia, de la historia de nuestros héroes y mártires. A nivel departamental nosotros tenemos hasta la fecha 67 coros y de ellos integrados 1 mil 300 estudiantes y aspiramos a más para poder tener mayor coro en todos los centros educativos a nivel de departamento, nuestra meta es poder llegar a tener un 100% de coros", mencionó Osman Chávez, delegado departamental del Ministerio de Educación.

Responsabilidad compartida

Desde los siete años los niños pueden formar parte de los coros estudiantiles, el único requisito es la motivación, el Gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Educación brinda las condiciones necesarias para el aprendizaje.



"Participar en el coro es muy bonito, es muy elegante para mí, me gusta mucho, me gusto cantar, cantamos el Himno Nacional y Que Canten los Niños", dijo la niña Daniela Blass.



"Me gusta el coro, porque me gusta cantar, he aprendido muchas cosas en el coro, me gusta compartir con mis compañeros. Cuando sea grande me gustaría tener un coro, me gustaría ser maestra de un coro", enfatizó la niña Aisha Hernández.

Horario

"Comenzamos a hacer con ellos que tengan conocimientos musicales, que ellos conozcan de figuras musicales, que conozcan del pentagrama, aprendan a leer partitura, luego de eso hacemos ejercicios de vocalización, hacemos dinámicas para que no permanezcan aburridos; hacemos presentaciones, por ejemplo ahorita para el Día de San Valentín ellos se están preparando para realizar sus presentaciones", menciona el maestro de Juan Sotelo, encargado del coro estudiantil en el municipio de San Juan de La Concepción.



El coro estudiantil en cada municipio mantiene abierta la convocatoria, el niño o adolescente se puede integrar desde cualquier centro educativo, tomando en cuenta la edad comprendida desde los siete a quince años, con horario de ensayo de las ocho de la mañana a doce del medio día.