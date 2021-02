Niños de Centros de Desarrollo Infantil reciben paquetes escolares en Jinotega

Foto: En el acto de entrega que se realizó en el auditorio el Centenario, se entregaron más de 200 paquetes escolares/TN8

Autoridades municipales de Jinotega, en coordinación con el Ministerio de la Familia, realizaron la entrega de paquetes escolares a niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), que son atendidos por la municipalidad.

Estos paquetes vienen a ser un apoyo a las madres y padres de familia de escasos recursos, y sirven como motivación a los niños y niñas para asistir a clases.

En el acto de entrega que se realizó en el auditorio el Centenario, se entregaron más de 200 paquetes escolares a los niños y niñas que gozaron de una mañana animada organizada por los docentes de los 14 Centros de Desarrollo Infantil.

"Los paquetes escolares fueron distribuidos entre los niños de primer, segundo y tercer nivel, esto como un incentivo para continuar sus estudios desde chiquitos, esto es parte de las políticas que nuestro buen Gobierno Sandinista del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo impulsa en todos los departamentos de nuestra Nicaragua en cada CDI que atienden las municipalidades. Hoy podemos ver a los niños, niñas y padres de familia gozando de las actividades recreativas para sus hijos e hijas", expresó muy alegre Rosalpina Pineda, vicealcaldesa de Jinotega.



Mejores condiciones

Eveling Gutiérrez, madre de familia, manifestó: "me siento muy contenta y alegre por este paquete escolar que mi hija recibe el día de hoy, agradecida con este Gobierno que se acuerda de los pobres, esto antes no ocurría y ahora sí, mis hijos son pequeños y todos han recibido su paquete escolar en cada centro de estudio, esto viene a ser un apoyo económico para nosotros los padres, porque hay veces que por necesidades del hogar no tenemos como comprarles sus útiles para ir a clases, pero ahora con esta ayuda ya resolvemos".

"Mi hija está muy feliz con su paquete escolar, ya anda puesta la mochila y se siente muy entusiasmada por ir a clases y poder pintar con sus lápices de colores, ya tiene su platito y su vaso para la merienda escolar. Gracias a Dios contamos con este apoyo de este paquete escolar año con año, y me siento feliz por que a mi hija no le falta nada para recibir sus estudios de educación inicial", dijo Lorena Rodríguez, madre de familia.



De esta manera el Gobierno incentiva a la población para que los niños y niñas tengan la oportunidad de estudiar gratuitamente en mejores condiciones de calidad.