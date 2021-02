Brigadas de Estelí se preparan para evitar los incendios forestales

Foto: Preparación ante incendios forestales en Estelí / TN8

Para la temporada de verano son frecuentes los incendios agropecuarios y forestales en el departamento de Estelí, por tal razón los bomberos unificados estarán realizando capacitaciones con los brigadistas comunitarios para que puedan actuar ante los siniestros.

En esta ocasión los habitantes de la Reserva Protegida Miraflor en el Diamante de las Segovias, se están preparando con anticipación, con equipos y conocimientos para prevenir y enfrentar los incendios forestales.

“Como brigadistas y productores estamos preparándonos con las estrategias adecuadas para hacerle frente a estos incendios que se pueden registrar en esta temporada de verano", refirió el brigadista Rigoberto Talavera.

"Gracias a los conocimientos que hoy hemos recibido de parte de los Bomberos Unificados, tendremos la oportunidad de actuar ya sea para combatir el inicio de un incendio o al menos hacerle frente, mientras ellos vienen a la comunidad para sofocarlo y evitar que estos continúen afectándonos, tanto en el medio ambiente como en lo económico”, agregó.

Difícil recuperación

Un aproximando de 400 hectáreas de bosques se calcinaron, incluyendo diferentes cultivos y pasto que es utilizado para el alimento de ganado en el 2020. Para los productores recuperarse de estas pérdidas económicas ha sido difícil.

“El incremento de incendios forestales y agropecuarios que se registraron el año anterior, nos ha hecho implementar nuevas estrategias para tratar de hacerle frente a estos siniestros que en muchas ocasiones producen grandes pérdidas económicas y daño ambiental, donde muchas hectáreas de terreno virgen o boscoso han desaparecido a causa de estos", dijo Eissen Morazán, delegado municipal de INAFOR Estelí.

"Recordemos que tanto para la humanidad como para los animales esta reserva es de suma importancia y no nos podemos dar el lujo de perderlos. Si bien el año pasado tuvimos 1 mil 500 brigadistas haciéndole frente a los incendios no fue lo suficiente para evitar que estos produjeran un gran impacto en el medio ambiente. Esta vez los hemos preparado con mejores equipos y tratamos de erradicarlos no haciendo quemas con los productores”, afirmó.

Estas brigadas ambientales en conjunto con los bomberos unificados y las autoridades policiales estarán en comunicación constante para actuar ante cualquier incendio que se pueda registrar.