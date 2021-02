Privados de libertad inician año lectivo en Chontales

Foto: La matrícula es de 467 estudiantes en las distintas modalidades/ TN8

La mañana de este martes 2 de febrero en el Sistema Penitenciario Cuisala en Chontales, se realizó el acto central del nuevo ciclo del año escolar.

En el establecimiento penal de Juigalpa, en el departamento de Chontales dio inicio al año escolar 2021, con una matrícula de 467 estudiantes en las distintas modalidades desde alfabetización, primaria, secundaria y carreras técnicas y universitarias.

Con el objetivo que los reos sean útiles y ocupen su tiempo libre en su desarrollo humano y se vuelvan entes productivos para la sociedad.

En el acto de apertura el sub alcaide, Yamil Espinoza, director del Sistema Penitenciario de Chontales, refirió "con el mandato del presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario llevar la inclusión escolar hasta los lugares más lejanos cómo es la parte rural. Hoy lo estamos haciendo realidad en el establecimiento penitenciario de Juigalpa, con la incorporación de 466 presos y presas en las diferentes modalidades educativas. A nivel nacional se están incorporando 7 mil presos".

"Sabemos que estamos en tiempos difíciles de pandemia, tenemos que tomar todas las medidas de higiene, precaución, para que el año lectivo se pueda desarrollar de manera correcta, en salud, en bien común, para que el pan de saber llegue a todas las personas que necesiten y ese compromiso que ustedes adquieren de aprender, tener el conocimiento y una vez salgan en libertad se llevan ese gran fruto, esa gran cosecha que con gusto los docentes, las autoridades van a poder hacer realidad", dijo el sub alcaide, Yamil Espinoza.

Oportunidad

"Gracias a Dios me siento orgullosa, gracias al Gobierno porque nos da la oportunidad de aprender a pesar que estamos privados de libertad que nunca nos dejan atrás, nos dan la oportunidad de aprender y ser mejor persona, oportunidad para nuestras familias. Estamos estudiando, nos apoyan", expresó, Katherine Masiel López, reo.

"Le doy gracias a Dios por la vida, la salud que nos concede y permite, gracias a nuestro buen Gobierno por darnos la oportunidad de poder tener en este lugar, lo que afuera no pudimos estudiar algunos por asuntos de trabajo, otros que no quisieron, pues yo estoy en este lugar desde segundo nivel de la primaria, voy para segundo año de secundaria, y me siento agradecido con las autoridades por el trato que nos da. Para mí ha sido de mucha bendición, prosperidad, quisiera motivar a todos los compañeros de clases de los diferentes sistemas penitenciarios que salgamos adelante, que seamos hombres de bien en el futuro", manifestó, Jacinto Noel Herrera, reo.