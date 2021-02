Foto: Realizan peleas de gallo en La Concordia, en honor a sus fiestas patronales/ TN8

Pobladores de La Concordia, Jinotega; se dieron cita esta noche para disfrutar de la tradicional pelea de gallos en "La Gallera", actividad que forma parte de las fiestas patronales en honor a la Señora de Lourdes que celebra el municipio.

Martin Acevedo, ciudadano que acudió a 'La Gallera', manifestó: "Me he divertido mucho viendo la pelea de gallos, en lo particular pienso que es una muy buena actividad y que se debería de hacer más seguido, vine a disfrutar con mis hijos, y todo a sido muy bueno, un ambiente agradable".

Lee también: Familias peregrinan a Diriomo en celebración a la Virgen de Candelaria

Aminta López, alcaldesa del municipio de La Concordia, expresó: "Este año tendremos un sin número de actividades, tendremos fiestas bailables, hípico nacional, juegos mecánicos gratuitos para los más chiquitos del hogar, fiestas con grupos musicales, pre hípica y corridas de toros con la instalación de La Plaza Taurina Torrentes Power entre las más importantes a mencionar; esto con el fin de las familias puedan tener un espacio bonito para recrearse y disfrutar de estas fiestas patronales sanamente".

Foto: Realizan peleas de gallo en La Concordia, en honor a sus fiestas patronales/ TN8

Asimismo las familias de La Concordia, acudieron a La Plaza Taurina para disfrutar de las tradicionales corridas y topes de toros, en un ambiente lleno de alegría, junto a la animación artística y musical del grupo Costa Azul.

"Invitamos desde la alcaldía del poder ciudadano, a todo el pueblo concordiano a que participen en las diferentes actividades de estas hermosas fiestas las cuales cada año son mejores, son casi 20 días de algarabía, semanas de cultura y tradiciones, por ello las familias no pueden perderse ningún día de estas bonitas celebraciones", concluyó la Alcaldesa.

Por su parte la novia hípica de estas fiestas patronales, señorita Karol Michelle Castillo Rivera, realizó una cálida y cordial invitación a toda la población nicaragüense a no perderse de participar en ninguna de las diversas actividades que se van a desarrollar en los días de fiesta.