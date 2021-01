Atienden a familias en feria de salud en popular plaza de Bilwi

Foto: Feria de salud en Bilwi / TN8

Continúan las ferias de salud en Bilwi, este viernes las personas que llegaron a la Plaza de Ferias recibieron atención en salud y la vacuna contra la influenza.

El Ministerio de Salud y el Gobierno Regional del Caribe Norte coordinaron esfuerzos para desarrollar una feria de salud en dicho lugar.

Lee también: En 2021 Nicaragua mantiene subsidio social e inicia rebaja en tarifa de hasta 15%

Delly Hansack, técnica de la Plaza de Ferias, indico que en esa feria dedicada a la salud de las familias, "se les está brindando atención a los adultos mayores, niños, embarazadas, en consultas generales; hacemos el llamado a la población que viene a la Plaza de Ferias que puede pasar consulta de manera gratuita. Esta feria se realiza acompañando la feria escolar que se desarrollará hasta el día domingo”

El propósito de la feria de salud es para que todas las personas que acudan a realizar compras puedan pasar consulta de manera gratuita.

Atención oportuna y de calidad

Lorna Kingsman, habitante de barrio Libertad, llegó a la Plaza de Ferias a recibir atención en salud y dijo: “Yo me siento muy bien, poder venir aquí a recibir atención en salud, también nos están dando medicamentos; gracias a nuestro Gobierno”.

Foto: Feria de salud en Bilwi / TN8

Por su parte de señora Paulina Solis trabaja en la Plaza de Ferias y comentó: “Muy buena la idea, para los trabajadores que no podemos ir al hospital, para no estar sacando permiso a cada rato, aquí nos atienden y yo lo miro muy bien. Está excelente, ya pasé consulta, tenía unos dolores, pero ya me dieron pastillas”.

Además de las especialidades que se brindaron, también se les entregó medicamento y la vacuna contra la influenza.

El Doctor Osmán García, médico del centro de salud policlínico, mencionó que “estas son ferias de salud programadas, con el objetivo de garantizar la salud gratuita, gracias a nuestro buen Gobierno que se preocupa por la población”.