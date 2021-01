León: Conocé la medida implementada en HEODRA para atender efectivamente

Foto: Este cambio de proceso de atención facilitará al personal médico atender de una mejor manera/TN8

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la atención especializada a la ciudadanía del departamento de León, la ministra de salud Martha Reyes realizó un recorrido por el área de consulta externa de hospital escuela Óscar Danilo Rosales Argüello, con esta visita se está constatando la agilidad y seguridad que el personal de salud está ejerciendo en cada paciente.

Te puede interesar: Doctora Castro inspecciona condiciones del Hospital de Juigalpa

“Nosotros estamos fortaleciendo desde la segunda etapa del año pasado, el abordaje de acelerar una atención en la consulta externa de una manera más rápida, más dinámica, asegurando que las personas no esperen tanto, a veces nuestros adultos mayores llegan a las cinco o seis de la mañana y a lo mejor su cita era más tarde, entonces, la idea de esto es, también para proteger a la población y que no estemos tantas horas en algunos espacios, hacer un horario escalonado de citas, si a mí me citan a las diez de la mañana, se orienta que venga unos 20 o 15 minutos antes, esto establece que el expediente ya está accesible”, dijo la Ministra Reyes.

Foto: Este cambio de proceso de atención facilitará al personal médico atender de una mejor manera/TN8

Este cambio de proceso de atención facilitará al personal médico atender de una mejor manera a la población, además, conservar las medidas preventivas ante las enfermedades respiratorias, mantener el distanciamiento y la recomendación del uso de la mascarilla.

Optimización

“Hemos estado con algunas personas que, constatan que es diferente, que están viniendo cerca de la hora y se les está atendiendo rápido, el flujo está siendo adecuado, hay cosas que fortalecer siempre, porque la idea de hacer estás visitas es, aspectos que hay que mejorar y detallamos algunas cosas, por ejemplo, cuando las personas vienen de comunidades, a veces no preguntamos que si viene de una comunidad, y viene en un bus tiene que regresar a mediodía, entonces, ahora tenemos que optimizarlas. Las personas que son propiamente de León nos explicaban que son bien atendidos, que el flujo es rápido, que los médicos especialistas los están atendiendo bien”, indicó Martha Reyes durante su visita al HEODRA.

Foto: Este cambio de proceso de atención facilitará al personal médico atender de una mejor manera/TN8