Alegría en rostros de la niñez en Masaya por la entrega de juguetes

Foto: Juguetes para niños y niñas de Masaya / TN8

El ciclo escolar culminó con éxito aún en medio de dificultades en Nicaragua. Padres de familia, estudiantes y maestros perseveraron y se preparan para un nuevo reto en 2021, con este esfuerzo el Gobierno de Nicaragua entregó estímulos como una prioridad para la educación pública, en esta caso en Masaya.

La niñez en este departamento es protagonista de la entrega de juguetes, son más de 41 mil que se están repartiendo a nivel departamental en las escuelas.

"Me siento alegre y feliz porque ya voy a llegar a otra etapa, se siente bien cruzar este año para llegar al otro que va a ser el último. Este va a ser mi último año de agarrar juguetes", menciono la niña Alisson López.

"Para mí es un placer y un gusto que el Gobierno nos ha estado ayudando, me da gusto darle gracias a Dios porque sin Él no somos nada, yo pensaba que al principio no íbamos a terminar el año escolar debido a la pandemia. Como primero le damos gracias que Dios que las familias están debido al cuido y las orientaciones que nos da el Gobierno y el Ministerio de Salud. Gracias a eso se terminó la etapa escolar, ya el año que viene damos gracias a Dios que cumplimos; un año pérdido no es un día", dijo José Armando López.

Entrega para cada niño y niña

Tan solo en la cabecera de este departamento se está entregando alrededor de 19 mil juguetes en 84 centros educativos públicos.

"Como un estímulo por haber perseverado, por haber finalizado el año escolar, aún en tantas dificultades que como el mundo entero, como nicaragüense y Masaya hemos vivido aquí. Estamos hoy entregando este estímulo por haber concluido el año escolar. Desde las 7 de la mañana nuestros directores, sub directores, la comunidad educativa se está desplazando en cada uno de los 84 centros educativos para hacer entrega simultánea. Todos estamos con las puertas abiertas, con alegría y regocijo", destacó Idania Téllez, delegada municipal del MINED.

La entrega de los juguetes se realiza para la niñez desde la educación inicial, primaria comunitaria y regular hasta el quinto grado.

En el caso de la escuela especial Melania Lacayo las autoridades del Ministerio de Educación destacaron que la entrega de juguetes se realizó en un 100% hasta el sexto grado.