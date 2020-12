Lomo Relleno representará a Madriz en el concurso de comidas navideñas

Décimo segundo concurso departamental de comidas navideñas en Madriz.

Este fin de semana se desarrolló el décimo segundo concurso departamental de comidas navideñas en Madriz.

Evento que se llevó a cabo en el municipio Yalagüina, cuna del coronel Santos López, donde la población disfrutó de diversos platillos típicos de la temporada en un agradable ambiente navideño.

Fueron 7 participantes que llegaron a Yalagüina desde los municipios, para concursar en el evento gastronómico más esperado en esta temporada.

Entre los platillos más representativos en el concurso se destacaron las gallinas rellenas, pavos (chompipe), nacatamales y carne de cerdo con un toque navideño.

El evento lo organizaron las instituciones del Estado, como una iniciativa del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), Ministerio de Economía Familiar (MEFCCA) y las alcaldías del departamento, para que la población disfrutará de actividades culturales.

Apoyo de la alcaldía

Un evento importante fue catalogado por el alcalde del municipio, Arlon Salgado, “porque dinamiza la economía, fortalece el turismo y las relaciones entre municipios que es fundamental para la convivencia” destacó.

Una difícil decisión fue tomada por el jurado que tenía que brindar el veredicto finalpara seleccionar el mejor platillo, que representará al departamento en el concurso nacional a desarrollarse en la ciudad de Chinandega el próximo 12 de diciembre.

Entre los 7 participantes, el jurado dio por ganador al señor Carel Lampson del municipio de Telpaneca que elaboró un delicioso lomo de cerdo pinchado mixto acompañado con pollo y res.

"Le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de participar en este evento y al comité organizador, me siento alegre por haber participado, le doy gracias a mi hija que me ha apoyado, me ha dado el ánimo para estar en este evento gracias a todos, ahora apoyarme para ver si nos podemos llevar la nacional”, fueron las palabras de Lampson tras conocer que fue galardonado con el primer lugar.

En el evento se realizó un programa cultural con la participación de grupos de danza del departamento y la presentación especial del municipio de Estelí que llenó de alegría a las familias que disfrutaron en este municipio.