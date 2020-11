INATEC de Chinandega promueve carreras técnicas productivas

Este Centro Tecnológico fortalece las capacidades y competencias técnicas Foto: TN8

Con el objetivo de promover las carreras técnicas del sector productivo y agropecuario el Instituto Tecnológico Carlos Manuel Olivas realizó un circuito técnico y tecnológico, fortaleciendo el conocimiento en jóvenes estudiantes de secundaria.

En esta actividad participan estudiantes de las carreras de Agropecuaria, Agroindustria de los alimentos y Acuicultura, todo esto para promocionar a su vez las matrículas 2021.

El circuito abarcó exposiciones, preparación técnica de establecimientos y manejo de cultivos, así mismo método de siembra y aplicación de productos a los cultivos.

Lee tambien: Aguinaldo del sector público en Nicaragua mueve hasta US$ 50 millones

Yasmina Espinoza, directora del Centro Tecnológico destacó que el Centro Tecnológico Carlos Manuel Vanegas, está realizando este circuito como parte del sistema de oferta de carreras técnicas, además para que los jóvenes capten su vocación y puedan reconocer qué carrera técnica les gusta.

"Este circuito capacita a los jóvenes en cuanto a la agricultura y hace referencia al proceso de fortalecimiento académico. En este centro los jóvenes también conocen los beneficios de los que gozan los estudiantes", explicó Espinoza.

#Nicaragua | El Centro Tecnológico Carlos Manuel Vanegas realizó un Circuito Técnico y Tecnológico, para promover las carreras técnicas productivas y agropecuarias pic.twitter.com/1vo8yCkN7Z — TN8 Nicaragua (@canaltn8) November 20, 2020

Los jóvenes estudiantes lograron captar lo expuesto en esta actividad, afianzando de esta manera su intelecto, generando así sus capacidades técnicas.

"Me siento contenta por haber adquirido esta experiencia, pues no sabía nada de la agricultura y hoy voy preparada con esta demostración, estoy en secundaria pienso que cuando culmine, voy a venir a este centro a estudiar pues tiene mucha tecnología; estas carreras técnicas me gustan en este momento quisiera agricultura por me llama mucho la atención en todo el mantenimiento que le dan a cada plantío, además que cada uno tiene su propio cuido", mencionó Josseling Cuadra, estudiante de secundaria.

Este Centro Tecnológico fortalece las capacidades y competencias técnicas para las carreras que se ofertan, es por eso que sus especialidades son aptas para laborar en las empresas e instituciones.

En este circuito los estudiantes agropecuarios realizaron diagnósticos de los cultivos, recorrido didácticos de las áreas productivas.