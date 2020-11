Hospital Nuevo Amanecer de Bilwi en rehabilitación tras paso de Eta

Foto: Reparaciones en Hospital Nuevo Amanecer de Bilwi / TN8

En pocos días el Hospital Nuevo Amanecer, en Bilwi, Caribe Norte de Nicaragua, iniciará a atender en su propio edificio.

Debido a la zona vulnerable a inundaciones donde se encuentra ubicado el hospital, este pasado 2 de noviembre tuvo que ser evacuado al Tecnológico Héroes y Mártires, luego que se decretara alerta roja por la llegada del huracán Eta.

La doctora Teresa Rocha está coordinando el Hospital Nuevo Amanecer, que se encuentra en rehabilitación, quien refirió que “aún no podemos hacer ningún traslado del INATEC hacia este hospital ya que se encuentra en proceso de reparación. Actualmente, únicamente se esta atendiendo aquí las cirugías, un quirófano no fue dañado, entonces se está aprovechando a realizar las cirugías aquí y no en el INATEC”.

Por su parte el doctor Dennis Duarte, director del Hospital Nuevo Amanecer y que se encuentra coordinando el hospital alterno en el INATEC, indicó que “en este hospital alterno estamos brindando 32 especialidades, laboratorio, rayos X. Estamos atendiendo alrededor de 300 a 350 consultas diariamente".

Daños en el hospital

Luego que este huracán golpeara fuertemente la ciudad de Bilwi y sus comunidades, la infraestructura del hospital resulto severamente dañada.

"Estaban afectados lo que son el techo de los quirófanos, el techo de la cocina, de maternidad, sala pediátrica, prácticamente todas las áreas", detalló la doctora Teresa Rocha.

Es así que mientras el hospital funciona temporalmente en el INATEC, los obreros de la empresa Makiber responsable de la construcción del nuevo hospital regional, trabajan de sol a sol para la reapertura de este centro asistencial en unos 15 días.

Han pasado 10 días de la embestida del huracán Eta por la Costa Caribe norte y las familias con la asistencia del Gobierno nacional, regional y las municipalidades continúan trabajando para reconstruir la ciudad y por ende la economía en un corto plazo.

