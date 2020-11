Foto. Autoridades en Ometepe brindan respuesta inmediata ante caída de enorme árbol/TN8

Aparentemente la humedad de la tierra y las repentinas ráfagas de viento fueron las causas que provocaron que un enorme árbol de Tigüilote sucumbiera inesperadamente, el hecho se registro en la comunidad de Pul, sector de la Escuelita Vieja.

Por fortuna el incidente no dejó lesionados sin embargo causó por varios minutos la vía quedara obstruida, también el fluido eléctrico tuvo que ser interrumpido para evitar una tragedia, pues las enormes ramas alcanzaron las líneas de alta tensión.

Testigos que habitan en esta zona relataron el susto que vivieron, las ramas del árbol causaron que las líneas chocaran y chispearan, dieron gracias al todo poderoso porque el suceso no pasó a mayores consecuencias.

“Estaba mi sobrino que es mecánico probando una moto afuera con uno muchacho de la alcaldía, que si no ha sido por ese muchacho que lo llamo y llamo, nosotros hubiéramos muerto “achicharrados” porque las llamaradas que iban sobre los alambres no era jugando, esos alambres estaban montados en la casa de mi hermana, gracias a Dios no paso a más, todos los vecinos nos unimos”, dijo Rosa María Villanueva, testigo del incidente.

Félix Rosales, líder comunitario estuvo al frente de las labores de despeje, destacó el trabajo que se hizo en conjunto con los pobladores.

“Con ayuda de la comunidad y de los compañeros que están activados con la emergencia del huracán y ante este llamado aquí están presente los compañeros, ya resolvimos con lo de la motosierra, ya la alcaldía se hizo presente y trajo combustible”, dijo el líder comunitario de la zona.

#Ahora | Autoridades locales de Altagracia en la Isla de Ometepe junto a pobladores despejan vía que fue obstruida por la caída de un árbol de Tigüilote en la comunidad Pul, por fortuna el incidente no dejó lesionados. pic.twitter.com/1caWm9UEjC — TN8 Nicaragua (@canaltn8) November 4, 2020

Labores de despeje

De momento las autoridades reportan únicamente este incidente que puso en peligro la integridad de las familias que habitan en la zona, sin embargo nadie resulto lesionado.

La vigilancia se centra en los volcanes Madera y Concepción por posibles deslaves, Ometepe desde horas de la tarde reportó una leve brisa producto de los efectos del Huracán Eta, los COMUPRED y demás brigadas de emergencia están activadas con los planes de respuesta.