Cementerios de Rivas concurridos en el Día de los Difuntos

Foto: El comercio se activó positivamente durante esta fecha/TN8.

Desde tempranas horas de este 2 de noviembre, las familias del departamento de Rivas acuden a los cementerios, uno de los más visitados fue el camposanto San Pedro de la ciudad de Rivas, donde centenares llegaron a enflorar y limpiar las tumbas por la conmemoración de los fieles difuntos.

Te puede interesar: Familias de El Realejo visitan y recuerdan a sus deudos este 2 de noviembre

"Aquí están mis padres, mis abuelos y un hijo que tanto amo, esta fecha para nosotros es muy emotiva, porque ellos aún viven y los guardamos siempre en nuestros corazones, y aunque pase el tiempo no los olvidamos, estamos seguros que algún día nos vamos a encontrar allá en el cielo donde están ellos con Dios. Sabemos que estas flores y estos arreglos que hoy estamos poniendo, se van a secar pero también sabemos que ellos están tranquilos, ya no sienten dolor, ya no sienten tristezas", dijo Doña Ana Jácamo, quien visitó a sus deudos.

"Nosotros venimos todo el año, no solo los 2 de noviembre, hemos visto que este cementerio está muy bien cuidado todos los años le dan mantenimiento, agradecemos a todas las autoridades, que han garantizado seguridad y tranquilidad para nosotros en este día, donde tenemos alegría porque ellos de ya descansan y también tristeza porque ya no están con nosotros", continuó.

Foto: El comercio se activó positivamente durante esta fecha/TN8.

Policía Nacional está a cargo de la seguridad de las familias, a ello se sumaron los Bomberos Unificados, Ministerio de Salud y Alcaldía Municipal, quienes garantizaron todas las medidas de seguridad para prevenir el COVID-19, presentes.

Comercio activo

El comercio se activó positivamente durante esta fecha, se organizó un año más la Feria de las Flores, donde los precios y variedad de adornos están al alcance del bolsillo, los ramos de flores van desde los diez córdobas hasta donde alcance el bolsillo de los clientes, también se incentivó la venta de comidas, bebidas y dulces tradicionales.

Foto: El comercio se activó positivamente durante esta fecha/TN8.

Oficios religiosos

Como parte de las actividades del Día de los Fieles Difuntos, se realizó una misa dentro del camposanto, para rogar por las almas que ahí descansan, además se depositaron ofrendas florales donde descansan los restos de héroes y mártires de las tres veces heroica ciudad de Rivas.