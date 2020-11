Familias visitan cementerios de Ometepe en Día de los Difuntos

Foto: Familias visitan cementerios en Ometepe / TN8

Desde tempranas horas de este lunes 2 de noviembre, centenares de familias acudieron a los camposantos de la Isla de Ometepe, esto en ocasión del Día de los Fieles Difuntos, una fecha en la que miles de familias nicaragüenses recuerdan a esos seres queridos que ya han pasado a otro plano de vida.

Don Bismark Cruz es originario de la Isla de Ometepe, actualmente habita en la capital Managua, pero esto no ha sido motivo para olvidar sus raíces pero sobre todo no ha sido motivo para olvidarse de su amado padre que hoy ya no está en este mundo.

“Visitar a nuestros deudos es algo que todo ser humano agradecido con sus ancestros tiene que hacerlo, entonces a la memoria de mi papá ando realizando esta visita, en honor a mis abuelos que aquí mismo descansan. Olvidarse de la familia es olvidarse de sus raíces, hoy quiero honrar a mi papá de una manera presencial ahí donde él descansa”, dijo Don Bismark.

Ambiente seguro y limpio

Las autoridades locales adornaron y embellecieron cada camposanto del Oasis de Paz para recibir a las familias en un ambiente sano, bonito y tranquilo, esto fue destacado por los visitantes que acudieron al cementerio del municipio Altagracia, el principal camposanto de Ometepe.

El comercio también se dinamiza con la venta de flores, una oportunidad que comerciantes del departamento de Masaya aprovechan para generar un poco de ganancias; los precios y variedades de flores varían.

“Tenemos crisantemos amarillos y blancos a 20 el moñito, los lirios a 35 y las gladiolas a 35 córdobas y las palmas a 35 córdobas, pues ahí la rebusca uno a como popularmente decimos los nicaragüenses, a pesar de la crisis sanitaria mundial pues aquí estamos trabajando siempre ganándonos la comidita” dijo Ramón Martínez, comerciante de flores.

En Ometepe existen más de 10 cementerios, en el que las autoridades locales e instituciones del Estado se dispusieron a acompañar a las familias en cada uno de estos, con el fin de brindar un ambiente cálido y tranquilo a quienes llegaron a visitar la tumba de su deudo.