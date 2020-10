Bomberos rescatan a caballo que se encontraba dentro de un cauce en León

Foto: Los pobladores denunciaron los robos de caballo/TN8.

Miembros de la Dirección General de Bomberos de la ciudad de León, rescataron a un caballo que había caído accidentalmente en un drenaje de aguas putrefactas, ubicadas en la comunidad indígena de Sutiaba, de acuerdo a Doña María Silva, dueña del animal, el equino tenía varios días de estar metido en ese cauce sin poder sacarlo.

“Recibimos una llamada de la población a la estación de bomberos de Sutiaba, hicimos presencia hacia aquí al lugar y se procedió al rescate del semoviente, que ya se encontraba desde el día domingo (11 de octubre) ahí en esa canaleta de desaguadero de la pila séptica”, refirió el subcomandante Alejandro Acevedo de la DGB.

“Por cuenta por comerse aquel zacate se fue ahí, desde el domingo (11 de octubre) está metido ahí, vinieron unas personas a ayudarme, pero no pudieron porque mucho pesa, tuve que llamar al cuerpo de bomberos para que me hicieran el favor de venírmelo a sacar de aquí. Yo les agradezco un millón de veces el sacrificio que están haciendo, ensuciándose los pobrecitos, parece que va a tener vida (el caballo), limpiándolo, bañándolo y aseándolo”, dijo María Asunción Silva.

Venta de carne

Los pobladores denunciaron los robos de caballo que se dan con frecuencia en esta zona para comercializar la carne.

“Lo dábamos por perdido, aquí hay mucha destazadera de caballo, por ejemplo, a mi me robaron una yegua que yo tenía amarrada, no la he podido recuperar, he buscado y buscado, y no la encuentro. Ya a las siete u ocho de la noche ya andan los mañosos en este sector, en bicicleta, mecate y con todo, buscando lo ajeno, la venden (carne) domiciliar, andan de casa en casa parece, porque, ya han andado gente en triciclo vendiendo carne”, aseguró Lila Vicente Munguía.