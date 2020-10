Cuarta vivienda para familia afectada por fuertes vientos en Managua

Foto: Entrega de vivienda en Monseñor Lezcano / TN8

La Alcaldía de Managua y la embajada de la República de China Taiwán entregaron este martes una nueva vivienda en el barrio Monseñor Lezcano.

Con esta nueva vivienda digna, se beneficia a una familia que fue afectada por el fuerte viento que se produjo la medianoche del pasado 16 de septiembre, en esta zona de la capital. Es la cuarta casa que se entrega de emergencia beneficiando a la protagonista y su familia.

“Fue inmediata la ayuda porque yo la pedí y ahí no más, yo pensaba que no me iban a responder. A los tres días la Alcaldía vino y me dijeron que iban a demoler la parte de adelante y ahí comenzaron. Entonces gracias a Dios ya tengo mi casita, ya no me voy a mojar, y gracias al Comandante y al Gobierno. Es una vivienda que me cambia la vida a mí, a mis niños y a mis hermanas”, dijo la señora Gema Oscarina Guerrero.

Esta es la vivienda número 336 que se entrega para familias vulnerables de la capital, gracias a la solidaridad del pueblo y gobierno de China Taiwán.

“Justamente hoy que es el Día Internacional para la Reducción de Riesgos y Desastres, con esta casa segura, con esta casa digna, esta familia ya puede tener tranquilidad. Ya no corre riesgo para tener una vida en tranquilidad. Para ella es como un regalo de este Gobierno que siempre responde”, expresó el embajador Jaime Ching Mu Wu.

Respuesta eficaz de las autoridades

Esta vivienda constituye una respuesta eficaz de las autoridades para las familias afectadas en este barrio, que cuenta actualmente con 2 mil 525 viviendas y una población de 16 mil 231 habitantes.

“Gracias a la organización y buena comunicación que existe gracias al Gabinete de la Familia en este barrio, doña Gema logró comunicar a tiempo su caso. Nuestro Gobierno garantiza la vida de las personas para que no les suceda nada e inmediatamente a los dos días se le dio una respuesta efectiva y ya tiene esta vivienda gracias a la solidaridad del pueblo de China Taiwán. Nosotros logramos construirla en un período no mayor de cinco días. Esta vivienda es la número 4 que se construye dentro de la emergencia que tuvimos, sin embargo, en el barrio desde que inició el programa se han ejecutado 27 viviendas”, refirió Jenny Porras, secretaria del Consejo Municipal de Managua.

A otras 108 familias que resultaron afectadas por los fuertes vientos, la comuna capitalina entregó planes techo para mejorar sus condiciones de vulnerabilidad.