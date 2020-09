MTI inicia 2da fase del proyecto de adoquinado Cárdenas-Colón, Rivas

Foto: Proyecto de adoquinado en Rivas avanza con seguridad / TN8

14 nuevos kilómetros de adoquinado formarán la tercera fase de la carretera que vinculará al municipio Cárdenas con el poblado Colón, en Rivas, y con ello se mejorará la transitabilidad de al menos 7 mil 607 habitantes.

El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) invertirá en las obras, iniciadas este miércoles, 288 millones de córdobas, de los 1 mil 250 millones de la inversión total, explicó el general en retiro Óscar Mojica, ministro de transporte.

Lee también: INIFOM anuncia concurso navideño con municipios de Nicaragua

"Hemos trabajando hombro con hombro con la alcaldía de Cárdenas y ya hemos construido los primeros 25 kilómetros de esta importante obra, con los nuevos 14 kilómetros que estamos comenzando la tarde de hoy Cárdenas y Colón van a vincularse definitivamente de manera estable, superando los ríos y los pegaderos que han existido", expresó.

Sumado a la construcción de los primeros 25 kilómetros de adoquinado, el MTI rehabilitó el camino del Km 184 al Km 197, donde se construye la nueva fase, con ello ha reducido el tiempo de traslado.

"Antes para llegar a la comunidad de Colón eran dos o tres horas de camino y algunos tiempos no podíamos porque el camino estaba demasiado dañado, quedábamos varados en el camino por los hoyos y ahora no, está perfecto. Antes se llenaban los ríos cuando no había puentes y ahora pasamos tranquilamente a la hora que queramos", manifestó Héctor Avilés, transportista que cubre la ruta que se dirige de Cárdenas al Tablón.

Foto: Proyecto de adoquinado en Rivas avanza con seguridad / TN8

Nuevos proyectos de gran impacto en Rivas

El ministro de transporte destacó que próximamente el Gobierno impulsará el proyecto de ampliación de la carretera Sapoá-Peñas Blancas, con la cual se podrá descongestionar el tráfico internacional, para lo cual se invertirán 995 millones de córdobas.

También manifestó que se proyecta la construcción de la nueva carretera que unirá a Nicaragua con otros países de la región.

"Estamos hablando de la conclusión por parte del Ministerio de Transporte de los estudios y diseños para la construcción de la futura carretera costanera que en esta primera etapa va a tener 149 kilómetros de longitud, de eso, 95 corresponden al departamento de Rivas y a los municipios de San Juan del Sur y Tola", detalló el ministro.