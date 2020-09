Capturan a sujetos que apuñalaron a joven de 20 años en Tipitapa

Foto: Al final llagaron agentes del orden público del Distrito VIII de Tipitapa/TN8.

Este 30 de septiembre recicladores de botellas de La Chureca Tipitapa amarraron de manos y pies a Francisco José Obando de 28 años de edad y a José Eliezer Hernández de 30 años, supuestamente ambos son señalados de haber puñaleado al joven Alexander Obando de 20 años de edad, la herida fue en una de las piernas iba echando mucha sangre, según señalaron algunos testigos que que auxiliaron a la victima.

Te puede interesar: 9 delincuentes presos en Chinandega, incluyendo un agresor sexual

Juana Mercedes Obando, recicladora de botellas aseguró que todo se dio por unas botellas que la victima recogió, eso molestó al par de hombres, quienes andaban en completo estado de ebriedad y fue Francisco José Obando de 28 años, quien se sacó un filoso cuchillo y se lo ensartó en la pierna, mientras el otro fue quien le dijo, púyalo", afirmó la testigo, quien dice que estos dos cuando andan borrachos son necios, pleitistas, y atrevidos.

Medidas de los pobladores

Testigos que no quisieron dar su nombre manifestaron: "aquí venimos diariamente más de 50 personas que nos dedicamos al reciclaje pero a estos dos ya no los soportamos, los que estamos aquí somos lo que venimos diario, aquí nos ganamos el pan de cada día. Este es un trabajo informal pero digno", afirmaron los presentes.

Foto: Al final llagaron agentes del orden público del Distrito VIII de Tipitapa/TN8.

"Ambos fueron amarrados de manos y pies, pero nos dimos el gusta de pegarles una buena paliza para que aprendan a respetar y que no le anden haciendo daño a la gente humilde que no pelea con nadie. Si el chavalo fuera Chuki (tequioso) no hubiéramos vuelto por él, pero las cosas tienen que ser legal y transparente", dijo Mayra Rojas, quien tiene más de 7 años de dedicarse al reciclaje en el lugar conocido como La Chureca.

Al final llagaron agentes del orden público del Distrito VIII de Tipitapa, quienes trasladaron a los dos señalados y también se llevaron el cuchillo como evidencia. Ambos tendrán que responder por el delito de lesiones; la víctima se encuentra estable en el hospital primario Yolanda Mayorga.