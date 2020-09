Juventud inaugura estanque de peces en Asturias, Jinotega

Foto: Se espera lograr motivar a otros jóvenes a que den el paso a la implementación de este método/TN8.

En horas de la tarde de este miércoles, Juventud Sandinista 19 de julio a través del Movimiento Ambientalista Guardabarranco, INPESCA, y el Ministerio de la Economía Familiar (MEFCCA), efectuaron dentro del marco del programa de cultivos de peces para la vida, la inauguración de un estanque de peces en la comunidad de Asturias, Jinotega; esto como una forma de mejorar la economía de las familias y proteger la fauna marina del lago de Apanás.

Carlos Castro, coordinador departamental de Juventud en Jinotega, expresó: "El día de hoy estamos en esta comunidad inaugurando el segundo estanque de peces del departamento, dentro del programa de cultivo de peces, esto forma parte del programa de inauguración de 200 estanques en todo el país que impulsa nuestro Gobierno, esto con el objetivo de promover la economía de las familias, la creatividad para emprender. Estas son políticas propias que se han desarrollado para el crecimiento de la economía".

Protección al lago

"Me siento muy afortunado y agradecido con este buen Gobierno Sandinista del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario por contribuir a mi economía familiar, para mí en lo personal y mi familia este estanque será de mucha importancia ya que nos permitirá generar ingresos económicos a través de la crianza de peces. Las familias de esta zona de Asturias me podrán visitar acá para adquirir peces saludables y de calidad. Siempre me ha gustado el pescado, la pesca, esa ha sido mi principal motivación para haber incursionado y participado en este bonito proyecto, que Dios primero si me va bien iré haciendo más estanques", dijo Marlon González, protagonista.

Con la instalación de este estanque artificial para peces, se espera lograr motivar a otros jóvenes a que den el paso a la implementación de este método de reproducción de peces, asimismo se espera lograr dinamizar la comercialización del pescado en el municipio de Jinotega, proteger el lago de Apanás, y generar más fuentes de ingresos para las familias de la zona.