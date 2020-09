MEFCCA inaugura Granja Industrial Acuícola Facar en Jinotega

Foto: Granja Industrial Acuícola Facar/TN8.

El Ministerio de la Economía Familiar, en compañía del alcalde de Jinotega, desarrollaron la inauguración de un importante emprendimiento, Granja Industrial Acuícola Facar, proyecto que fue impulsado gracias al MEFCCA.

Jairo Ochoa, técnico acuícola del MEFCCA, expresó: “con este proyecto de la estrategia que se está implementando en Jinotega, tenemos alrededor de 10 productores con esta gran capacidad. Son 7 estanques con capacidad de 2 mil alevines, y tendremos una producción de 28 mil libras de peces al año”.

Foto: Granja Industrial Acuícola Facar/TN8.

Te puede interesar: Taiwán desembolsa más de USD 1 millón para emprendedores de Nicaragua

Por su parte Leónidas Centeno, alcalde de Jinotega, manifestó: “son 7 pilas, cada una con 2 mil peces, será una gran producción, el dueño comentaba que ya tienen el mercado comprador asegurado en León, lo que quiere decir que es una siembra y producción muy segura. Esto viene a resolver otra situación no solo la demanda que hay de la carne de tilapia y la necesidad de negocios de los comerciantes en el mercado. Esto también viene a resolver el problema que existe con el lago de Apanás que ya no tiene peces, ya está agotado y no se puede realizar la pesca con fin comercial”.

Foto: Granja Industrial Acuícola Facar/TN8.

Apoyo

“Vamos a sembrar un ciclo mensual para producir dentro de cinco o seis meses, 2 mil libras de peces mensual, y así tener pescados todo el año, entonces me siento bastante emocionado, es una iniciativa bastante buena, y agradecido con el apoyo brindado por parte del MEFCCA en cuanto a los peces, y en lo personal yo me estoy tecnificando a través de estudios para garantizar una producción excelente de peces”, dijo muy alegre Gustavo Rodríguez, emprendedor.

De esta forma el Gobierno Central de Nicaragua a través del MEFCCA continúa trabajando en aras de seguir fortaleciendo la economía de las familias nicaragüenses.