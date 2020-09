Cañas Blancas, finca certificada como reserva natural en El Viejo

Foto: Finca en comunidad de El Viejo es certificada como reserva natural / TN8

Don Marvin Narváez, originario de la comunidad Mata de Cacao del municipio El Viejo, ya cuenta con un certificado de Reserva Natural, por promover la Crianza de Animales Silvestres.

El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) fue el encargado de entregar la certificación de la finca, donde se aprecian diferentes tipos de especies de fauna.

Marvin Narváez, dueño de la finca, expresó: "En esta experiencia me ha motivado tener amor por la naturaleza, y conservar el medio ambiente. Me siento emocionado y agradecido por dar un gran salto en convertir mi finca en una reserva, esto me dará más fortaleza para luchar y cuidar los animales silvestres".

Contacto con la naturaleza

En la Reserva Cañas Blancas cuentan con zoocriaderos de iguanas, garrobos, guatuzas y conejos, donde los visitantes podrán sentir el ambiente natural.

Son 46 hectáreas de sistema silvopastoril lo que abarca esta finca, siendo 11 hectáreas las definidas para la conservación de las especies, ubicándose en tres áreas protegidas del municipio El Viejo.

Francisco Martínez, delegado departamental de MARENA, destacó: "Esta finca se certificó por que es de suma importancia pues se ubica en una zona de intersección entre el Estero Padre Ramos y El Estero Real, las que son zonas protegidas por la hábitat de especies de fauna".

Las reservas poseen bellezas naturales que deben ser conservadas y protegidas por la humanidad.

En el departamento de Chinandega se han inaugurado tres reservas silvestres privadas, ubicadas en las comunidades Buena Vista y Mata de Cacao.

"Este es un logro para nuestra comunidad porque aún conservamos esos animales silvestres que pocos conocemos y quienes visiten esta reserva conocerán la riqueza de fauna que tenemos", dijo el vicealcalde del municipio El Viejo, Boanerge Espinoza.

Nicaragua cuenta con diversas áreas protegidas pues existen mezclas de flora y fauna, además se incluyen especies y subespecies.

En Chinandega se cuenta con establecimientos que pueden ofertar calidad y comfort a los visitantes.