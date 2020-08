Programa Bismarck Martínez avanza en la segunda etapa en Masaya

Foto: Familias beneficiadas con proyecto Bismarck Martínez en Masaya / TN8

La comuna municipal de Masaya con el programa Bismarck Martínez está en la segunda fase de este proyecto habitacional.

Karla Patricia trabaja en una zona franca. Para ella obtener un crédito para vivienda con bancos es difícil, pero un día recibió la noticia que se ejecutaría el programa Bismarck Martínez, lo que la llenó de esperanza y optó a este beneficio. Ahora es una de las cien protagonistas de la segunda etapa.

"Dice la Biblia en el tiempo de Dios no en el de nosotros uno tiene que saber esperar y pues gracias a Dios me llamaron un día del trabajo y me emocioné tanto. La esperanza y la tranquilidad de vivir tranquilo y en paz, de no tener esa preocupación de cómo voy a hacer porque actualmente no tengo una vivienda, me toca pagar un alquiler; pero tengo que hacer eso para mis hijos", mencionó Karla Gutiérrez.

Familias beneficiadas

Foto: Familias beneficiadas con proyecto Bismarck Martínez en Masaya / TN8

"Estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad que se nos ha dado, somos una familia que está iniciando con una niña, gracias al Gobierno y al oportunidad que nos está dando para poder emprender una vida mejor, como familia, como hogar, como padres de familia. El futuro que nosotros queremos para la nena", dijo Donald Cano, otro protagonista.

Jonathan González mencionó: "Estaba esperando hacía un año, ahora el sueño se hizo realidad, son 20 dólares que se darán mensuales y solo con este Gobierno podemos seguir adelante, con el sueño de construir una vivienda digna".

Lotes para una vivienda digna

"Nosotros hemos estado trabajando con el lanzamiento del proyecto Bismarck Martínez, ya tenemos más de 700 solicitudes recepcionadas y ya hoy estamos haciendo el contrato con las primeras 100 personas. El terreno va a ser entregado con el servicio básico para que puedan instalar ellos el servicio de agua potable, luz y terminadas las calles la cuota mensual es de 20 dólares. Se hace una prima total en los primeros seis meses de 120 dólares y el costo total del lote es de 1 mil 500 dólares", destacó Janina Noguera, alcaldesa de Masaya.

Foto: Familias beneficiadas con proyecto Bismarck Martínez en Masaya / TN8

"Ya vamos avanzando con este programa emblemático que viene a atender unas de las principales necesidades de las familias nicaragüenses, de las familias de Masaya. Nosotros ya en Masaya hemos ido avanzando en la parte física, levantamiento del terreno, de conformación de calles, hemos venido creando las condiciones para un primer lote que tiene para 300 lotes de vivienda, para vivienda digna, pero también hemos avanzado con el proceso legal, el proceso de compromiso con nuestra alcaldía", destacó David Chavarría, secretario político departamental.

En las próximas semanas las autoridades municipales destacaron que continuarán en el proceso de verificación de solicitudes para a final de año tener una meta de 1 mil protagonistas.