Realizan concurso municipal "Sabores de mi Patria" en Masaya

El concurso municipal sabores de mi patria que busca rescatar las costumbres y tradiciones de la gastronomía nicaragüense se realizó en el parque central de la ciudad de las flores, desde la presentación del baho de pescado hasta la maza de cazuela estuvo presente.

El concurso es promovido por el Gobierno de Nicaragua a través de las diferentes instituciones como Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) Ministerio de la Economía Familiar, comunitaria, cooperativa y asociativa y alcaldías municipales.

Para don Gregorio Nicaragua participar en estos cursos se ha vuelto una tradición culinaria a través de su cuchara busca preservar los tradicionales platillos nicaragüenses, él fue el ganador del segundo lugar en este concurso.

"Mi nombres es José Gregorio Nicaragua aquí estamos en este concurso, sabores de mi patria, he sido ganador del segundo lugar con un platillo indio viejo el más antiguo del país y de Masaya, este platillo es un platillo tradicional a base de tortilla y es bien exquisito, fue uno de los platillos que uno a los españoles con nuestros indígenas, para mi significa mucho la comida para mi es una pasión, a pesar que tengo pocos años de estar participando ha sido una pasión rescatar las comidas típicas de Nicaragua", explicó Nicaragua.

Primer lugar Indio Viejo

"Mi nombre es Nemesia Carranza, el concurso está muy excelente, muy agradecida por el apoyo que me han dado, jamás pensé ser la ganadora y espero en Dios seguir ganando y dando la cara por toda Masaya, me inspiran muchas cosas porque a mí me encanta la comida tradicional y cuando mi nieto llega y me pide que le haga una comida típica, yo la hago lo más rico que puedo", destacó la ganadora del primer lugar.

El jurado destacó parámetros como sabor, originalidad y decoración de cada estante para otorgar el premio a los ganadores el tercer lugar fue para el platillo baho de pescado también se desarrolló una feria con variedad de productos a precios accesibles con la participación de protagonistas promovidos por el MEFCCA.