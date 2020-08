Jóvenes de Boaco participan en reto extremo

La premiación fue realizada por autoridades de la alcaldía de Boaco y delegación del IND de este municipio Foto: TN8

El cerro La Bandera, así es conocido por todos los boaqueños, es el punto más alto de la ciudad de dos pisos.

Fue el escenario para realizar una competencia de reto extremo con jóvenes estudiantes del municipio de Boaco, donde se premiaron a los 3 primeros lugares en las distintas categorías.

Esta actividad se realizó en honor al 41 aniversario de la fundación de la Juventud Sandinista y como parte de las festividades patria, donde los jóvenes deportistas cargaron con mucho orgullo la bandera de todos los nicaragüenses azul blanco y azul, las cuales fueron ondeadas en el punto más alto de esta localidad.

La jornada inicio con el abanderamiento de los atletas y seguido se dio el banderillazo de salida desde el parque de Los Héroes y Mártires hacia el sitio conocido como el cerro La Bandera, donde los jóvenes batallaron con los obstáculos que les presento la naturaleza.

Premiación

La premiación fue realizada por autoridades de la alcaldía de Boaco y delegación del IND de este municipio, quienes entregaron medallas y estímulos a los 3 primeros lugares de las categorías masculina y femenina.

"Me siento muy alegre, porque estos retos me gustan hacerlo y sería muy bonito que los hicieran cada ves que hay fiestas y subir aquí yo nunca pensé en lograrlo, porque no me sentía tan resistente", expresó Mariana Rostrán, ganadora primer lugar femenino.

"La verdad es que nosotros los estudiantes nos tomamos enserio esto, ya que tenemos que representar con mucho orgullo nuestra patria nicaragüense; este cerro es muy grande y si fue un gran reto, vengo toda sucia, fue difícil subir hasta aquí, pero siempre hay que proponernos para seguir logrando nuestras metas", manifestó Staysi Incer, joven estudiante participante.