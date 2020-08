San Juan de Oriente en Masaya inaugura delegación policial

Foto: Agentes policiales frente a nueva estación policial/TN8

La delegación policial número 25 fue inaugurada en el municipio de San Juan de Oriente del departamento de Masaya, lleva por nombre Inspector Luis Alexander Mendieta Alemán un joven masatepino héroe de la paz, dio su vida sirviendo al pueblo durante el trabajo operativo que realizaba junto a sus compañeros en la captura de la banda delincuencial “ Chávelo”.

El inspector Mendieta dejó un legado de patriotismo, entrega y disciplina que es honrado cada día por sus compañeros, madre, padre, esposa y su pequeña hija, llenos de orgullo asistieron a esta inauguración en San Juan de Oriente.

Deyanira Alemán madre del inspector caído dijo “me siento muy feliz, por este reconocimiento que le dieron a mi hijo, es algo incomparable, pero yo se que como decía el compañero, la muerte de los héroes de la paz no es en vano y mi hijo dio la vida para que muchos niños, como su hija y muchos niños de nuestra Nicaragua estén en paz, vivan en paz y que toda nuestra población se sienta segura".

Foto: Autoridades policiales y comunidad inauguran delegación policial/TN8

"Ha dejado un legado por dar su vida, dar la sangre para que tuviéramos paz en esta Nicaragua y para que no se sigan cometiendo tantas injusticias como pasaron en el 2008 durante los tranques, entonces este es un precedente más que velan por la vigilancia, por la seguridad del país y un orgullo para este municipio que llevará el nombre de mi hijo en esta unidad policial", destacó Alemán.

San Juan de Oriente municipio de paz

El municipio de San Juan de Oriente es uno de los que muestra menos incidentes delictivos en el departamento de Masaya, su gente en más de un 90% es laboriosa y se dedica al arte de la elaboración de la cerámica.

Foto: Autoridades policiales y comunidad inauguran delegación policial/TN8

"Estamos inaugurando la unidad 25 del año 2020, estamos inaugurando en esta tierra de artesanos, en tierra de alfareros, gente que se levanta todos los días a buscar el sustento de la familia, la seguridad ciudadana es una prioridad de nuestro Gobierno, de nuestro jefe supremo y nuestro director general, sin seguridad no tenemos inversión, no tenemos empleo, no tenemos consumo, no tenemos bienestar, es por ese motivo que nuestro buen Gobierno el día de hoy está inaugurando esta unidad policial lleva el nombre de nuestro héroe de la paz, héroe de la seguridad quien ofrendó lo más preciado que tiene un ser humano como es la vida", enfatizó el comisionado General Aldo Sáenz, subdirector general de la Policía Nacional.

La nueva delegación policial en San Juan de Oriente fueron invertidos 5.7 millones córdobas está completamente equipada con elementos modernos para brindar atención a las familias, fue entregado una patrulla policial y tres motocicletas para fortalecer el patrullaje y cubrir la demanda de seguridad ciudadana.