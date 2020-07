MARENA instala zoocriadero de iguana en una comarca de Granada

Foto: Inauguración de zoocriadero de iguanas en Granada / TN8

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) realizó la inauguración de un nuevo zoocriadero en la comarca La Laguna #2, exactamente en la Finca El Dorado donde ahí se desarrollará la productividad de la iguana verde y garrobos negros.

La actividad se desarrolló la mañana de este jueves en la propiedad de Don Francisco Sáenz, un pequeño productor que ha logrado salir adelante con la producción de diferentes cultivos, quien ha incursionado en la reproducción de tilapias, patos, chompipes, gallinas y ahora iguanas.

“A mí me gusta cultivar toda la creación que Dios ha dejado, no tengo todo, me falta muchísimo para eso, pero ahí voy al suave cultivando un poquito de todo. Tengo extensiones de agua y retenedores de agua, tengo ayotes, pipián, yuca, plátano, maíz entre otros”, dijo Francisco Sáenz, productor.

Cuidar y potenciar la fauna

Para MARENA el objetivo de estos criaderos de iguanas o zoocriaderos es cuidar la fauna de nuestro medio ambiente. Estos proyectos permiten la crianza de estos animales sin afectar el ecosistema y que también el zoocriadero devuelva parte de su reproducción a la naturaleza.

“Se están entregando seis iguanas, cinco hembras y un macho; las hembras ponen entre 20 a 70 huevos, en 18 meses estas iguanas se estarán reproduciendo en cautiverio, pero con el objetivo de aportar en el cuido y protección de nuestro medio ambiente”, dijo Ligia Flores, delegada de MARENA en el territorio de Granada.

Flores mencionó que este zoocriadero permitirá la comercialización de iguanas, esto bajo la supervisión de MARENA llevando un control de tamaños y precios.

“Estas iguanas no serán extraídas de un medio natural y por ello contarán con una licencia para su comercialización y también les permite a tomarlas ellos como su alimento”, destacó la delegada del MARENA.

MARENA está impulsando la creación de zoocriaderos de iguana, por lo cual la primera camada es gratuita e idónea para la reproducción.