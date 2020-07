MINSA desarrolla Feria de Salud en mercado granadino / TN8

Este miércoles 29 de julio el Ministerio de Salud (MINSA) en el municipio Granada, llevó a cabo una Feria de la Salud, actividad desarrollada en el mercado Francisco Ticay donde comerciantes y población fueron atendidos gratuitamente.

El SILAIS llevó consultas de Pediatría, Ginecología, Ortopedia, Otorrinolaringología, Medicina Interna, Cirugía, Urología entre otras consultas, esto con el fin de acercar las atenciones médicas a la población.

“Las ferias son para continuar en las restituciones de derecho a nuestra población granadina, brindando una atención con calidad y calidez, estas consultas y entrega de medicamentos son gratuitos y las personas pueden acercarse con toda confianza porque se toman todas las medidas de higiene ante el COVID-19”, dijo Karina Jaime, responsable de enfermería del Centro de Salud Pedro José Chamorro.

MINSA desarrolla Feria de Salud en mercado granadino

La Feria de Salud se desarrolló en las instalaciones de la gerencia del mercado municipal, lo cual representa un beneficio para los comerciantes de este populoso centro de compras, debido a que muchas veces por la faena laboral se les complica visitar un médico, por lo cual estos hombres y mujeres trabajadores agradecen la gestión del Ministerio de Salud.

“Damos gracias a Dios primeramente, a los doctores y al comandante Daniel porque llevan la salud a cada rincón, aquí me atendieron y no me cobraron nada y sobre todo llevo mi medicamento”, dijo Carlos Jarquín.

MINSA desarrolla Feria de Salud en mercado granadino

“Esto es muy bueno, a veces como trabajadores no tenemos tiempo de ir a pasar consulta donde el médico, pero ahora las consultas las trajeron hasta mi puesto de trabajo y eso es muy bueno, agradecemos esa gestión del Gobierno”, manifestó Olga Toruño.

Las Ferias de la Salud se estarán realizando en barrios y comunidades, esto con el fin de abarcar más territorio en la atención médica. Las clínicas móviles están visitando las zonas rurales del departamento granadino, acción que se ejecuta en todo el país.