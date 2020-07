Autoridades de León inauguran galerón en la terminal de buses

Foto: Construcción del galeron en Mercado La Terminal de León / TN8

El proyecto del galerón benefició a los comerciantes del Mercado La Terminal de buses de la ciudad de León, de igual forma, a los compradores y usuarios del transporte público que a diario circulan por el populoso centro de compras.

Esta obra de construcción del galerón, tuvo un costo de aproximadamente 1 millón de córdobas y viene a mejorar el ambiente laboral de los dueños de sus tramos.

“Estamos inaugurando este hermoso proyecto del galerón de la terminal de buses, es un proyecto que viene a restituir los espacios de trabajo de los comerciantes, del usuario del transporte y del transportista, del turista que venga a León a visitarnos que pueda tener una terminal con mejores condiciones para abordar y desabordar las unidades de transporte público. Una obra más que nuestro Gobierno revolucionario que preside el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo”, agregó este miércoles la vicealcaldesa Gissela Lacayo.

Foto: Construcción del galeron en Mercado La Terminal de León / TN8

Agradecimiento de los comerciantes

Los comerciantes agradecieron al Gobierno por las mejoras que se realizó en sus lugares de comercialización.

“Siempre esperábamos esto, hoy se hizo realidad, gracias a Dios, a nuestro comandante y a nuestra compañera Rosario Murillo. Antes nos mojábamos, hoy no nos vamos a mojar”, dijo María del Socorro Hernández Rojas, comerciante del Mercado La Terminal.

Foto: Construcción del galeron en Mercado La Terminal de León / TN8

“Contentísima, es una cosa que no la habíamos visto nunca, hasta hoy con este Gobierno, con este galerón ya no nos vamos a mojar, ya no nos vamos asolear, tenemos más espacios, hasta para el usuario. Que el usuario pase tranquilo y no se moje, antes para montarse en un bus se mojaban, ahora ya no va ser así. Alegre y contenta, siempre con Daniel, ¡Qué viva Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo!”, expresó Esperanza Munguía, comerciante.

El Gobierno de Nicaragua continúa empeñándose en trabajar en la restitución de los derechos de las familias y de esta forma brindar mejores condiciones de vida.