Entusiasmo por el regreso a clases en escuela de Masaya

El segundo ciclo del año lectivo 2020 dio inicio en Nicaragua este 21 de julio. Los alumnos de la escuela Simón Bolivar, en Masaya, dieron la bienvenida al nuevo semestre con un acto cultural pero también tomando todas las medidas preventivas ante la pandemia del COVID-19.

"En la escuela desde el momento de la llegada de nuestros alumnos hasta la salida vamos a estar tomando la medidas necesarias, siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades de la salud, el lavado de manos, el uso de mascarillas son necesarias para la prevención y lo estamos poniendo en práctica ante este nuevo virus para cuidarnos todos, pero también cumplir con el ciclo escolar y continuar llevando la enseñanza a nuestros niños y niñas", mencionó Ninosca Nicaragua, directora de la escuela Simón Bolivar.

"Estamos también dándole a conocer a los padres de familia las medidas tomadas y además los maestros están capacitados ante alguna situación que pueda darse en este centro", agregó.

Medidas preventivas

Los padres de familia, maestros y alumnos juntos como equipo y con el cuido están dispuestos a seguir con el camino de la educación.

En la entrada a la escuela ponen en práctica el lavado de las manos, portan mascarillas y cada quien hace uso del alcohol en gel, además de tomar medidas de distanciamiento social y la salida escalonada de los alumnos forman parte de las medidas tomadas.

"Estamos conscientes que estamos viviendo tiempos difíciles pero hay que adaptarse porque además saldremos de esto, con la ayuda de Dios creo que han sido conscientes, los maestros, el Gobierno con el envío de las tareas. También como padre y madre uno debe educar a sus hijos en qué medidas se deben se tomar, ellos ya deben ir aprendiendo a vivir estos días con las medidas necesarias pero tampoco queremos que pierdan el año, yo quiero que concluya y hemos visto que han tomando todas las medidas", dijo Eunice Requene.

"Yo quería venir a clases, ya extrañaba a mis amigos y espera verlos aquí. Estamos tomando las medidas, me lavo las manos para que no nos dé ese enfermedad que ha contagiado a las personas", dijo el niño Keneth Requene.

"Me lavo las manos para cuidarme de enfermedades, mi mamá me compró alcohol gel que traigo; sí voy a salir y espero que podamos terminar bien este año todos con salud. Yo les digo a los demás niños que vengan que no tengamos miedo, porque si nos cuidamos vamos a estar bien", expresó el alumno. Jafet Mercado.

La escuela Simón Bolívar atiende más de 1 mil estudiantes de primera regular en los turnos matutino y vespertino.