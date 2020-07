Estudiantes retornan a las aulas de clases en escuelas nandaimeñas

Estudiantes de Nandaime retoman clases / Foto:TN8

Este martes en los colegios de Nandaime, los alumnos fueron recibidos con un pequeño acto, donde se les dio a conocer las estrategias para estudiar en este contexto de pandemia.

La señora Elena Espinoza, madre de familia de la comunidad Río Chiquito, ubicada a más de 4 kilómetros al suroeste de Nandaime, desde muy temprano estaba en la escuela Monseñor Vélez, esperando para que dieran inicio las clases y su hija entrara a recibir el pan del saber.

Inicio de clases / Foto:TN8

Ella dijo que “como madre se sentía satisfecha por las diferentes estrategias que está utilizando el Gobierno a través del Ministerio de Educación (MINED), para que sus hijos no pierdan el año escolar”.

Así mismo dijo sentirse agradecida con Dios y el Gobierno por la implementación de estrategias que viene a ayudar a su hijos en estos tiempos de pandemia.

10 niños por aula de clases eso es suficiente espacio y además los maestros están atentos al cuido de los pequeños y pequeñas.

Estrategias a implementar

Luis Vega, padre de familia dijo que todo lo que se están haciendo está muy bueno y que ahora los padres no tendrán excusa para enviar a sus hijos a clases y si no lo hacen es porque no quieren; ya que sí se están tomando todas las medidas necesarias para que los niños puedan estudiar.

Aquí se están aplicando las medidas del protocolo de salud y así se evita el contagio mencionaron los maestros.

Denis Guadamuz, maestro de primaria, aseguró que ellos están cumpliendo con todas las normas del Ministerio de Salud (MINSA) como el uso de la mascarilla y el lavado de manos, cuidando que los niños cumplan con todo lo que se indicó, al igual que la cooperación del padre para que sus hijos estudien, logrando hacer posibles las nuevas estrategias para que ellos puedan lograr cursar el año escolar.

Medidas estrategicas en los colegios / Foto:TN8

Una de las estrategias es trabajar con grupos de 10 niños por aula, algo que para los padres es muy bueno.

Cabe destacar que a nivel municipal se estará trabajando con diferentes estrategias para que los niños y niñas puedan concluir el año escolar.