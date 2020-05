Emprendimiento de artículos a base de bambú y madera en Boaco

El emprendimiento surgió por las capacitaciones que el Ministerio de Economía Familiar brinda a protagonistas como el joven Néstor /Foto: TN8

Con el deseo de iniciar su propio negocio para mejorar sus condiciones de vida, el joven Néstor Molina, habitante del barrio San Miguel en la ciudad de Boaco, trabaja por cuenta propia en su emprendimiento, en la fabricación de artículos artesanales a base de bambú y madera.

El emprendimiento surgió por las capacitaciones que el Ministerio de Economía Familiar brinda a protagonistas como el joven Néstor, quien inició esta pequeña empresa con el apoyo de su mama Calixta Torres.

El trabajo de elaboración de piezas decorativas de bambú y muebles es muy arduo y pueden adquirir variedades de opciones sus clientes como ceniceros, centros de mesas, entre otros detalles.

"Primeramente hace unos años saqué el curso de ebanistería en INATEC, pero no ejercí el trabajo, ya que no era muy bien pagado y al tiempo empecé hacer algunas cosas y después el MEFCCA me invitó a unas capacitaciones a Managua, estuve una semana fue con respecto al bambú y me gustó porque es un material que pocas personas lo están utilizando", expresó Néstor Molina, emprendedor.

"Todos estos productos que se elaboran aquí se hacen a base de amor y el deseo de hacer las cosas bien, que es lo primordial y dándole gracias a Dios por todas las iniciativas que él nos da, las ideas como realizar estos trabajos", agregó el joven emprendedor.

Agregó que el apoyo incondicional de sus padres ha sido muy importante.

Apoyo familiar

"Antes de iniciar esto mi madre me dijo, hijo compremos máquinas para elaborar más rápidos los artículos y ella me acompaña a ir a traer el bambú, todo el material que voy a ocupar y mi papá me apoya en la elaboración de los artículo", expresó Néstor Molina emprendedor.

"Néstor es mi hijo mayor, de una familia de cinco hijos, él es mi brazo derecho, porque yo participo en las ferias y él también ha adquirido una gran experiencia como chef y bartender; él es muy capacitado y es un profesional es ingeniero, y mi mensaje para todos los jóvenes que aprovechen las oportunidades cuando tiene el apoyo de sus padres, ya que ellos no son eternos y van a ver montes que ellos tiene que enfrentarlos solos", manifestó Calixta Torres, madre de él joven emprendedor.