Periodista y emprendedora ofrece accesorios y vestuario con tienda virtual

Foto: Hay una variedad de accesorios para mujeres/TN8

Hace 6 meses la periodista, Nohelia Céspedes, decidió de manera paralela, iniciar otro de sus proyectos de vida, emprendió con una tienda en línea, apuntando a nuevas tendencias de mercado en vestuario y accesorios.

“Esta nueva faceta, surge en diciembre del año pasado. Mi vida y mi familia estaban pasando un momento complicado, entonces yo dije que necesitaba algo más, además de mi profesión, además del sustento que puedo llevar, necesito un flujo o una entrada extra. Para generar más ingresos, me puse a pensar, idear con algunos amigos y desde que tengo uso y razón, había un sueño, una idea y es el de tener mi propio negocio, o un lugar donde me sintiera a gusto y pudiera ofrecer al resto de mujeres un poquito de lo que soy yo, entonces me puse a ver opciones de ideas, opciones de nombre y dije que esto es lo mío”, apuntó la comunicadora y ahora microempresaria.

Foto: El nombre del negocio es en italiano, y decidió conjugarlo/TN8.

El nombre del negocio es en italiano, y decidió conjugarlo con perspectivas de estilos de vida diferentes.

“El nombre de mi emprendimiento o mi pequeña empresita, a como le llama mi familia, es Stile Nicaragua, es estilo en español. Cuando lo monté en las plataformas de Facebook e Instagram, me decía que ya había muchos con este nombre, entonces tenía que jugar con este mismo nombre, a mí me identifica, porque quiero mostrarle a las mujeres, a hombres y niños, que a través del estilo, de su marca personal, ellos pueden demostrarle al mundo quienes son, porque ese es el eslogan de mi marca, una forma de decirle al mundo quien eres. El nombre está en italiano”, aclaró Céspedes.

De lo convencional a lo alternativo

“Hay una variedad, inició como una tienda de accesorios para mujeres, aretes, cadenitas, pulseras, diademas, pero me he venido abriendo más, ofrezco camisetas con diseños personalizados, pueden encontrar para todas las edades, camisetas para caballeros con personajes divertidos, para esos chavalos que no le tienen miedo a las cosas no convencionales, que son más alternativos, igual para las damas, que no tienen miedo”, indicó.

Foto: En un futuro proyecta tener una tienda en físico/TN8.

Explica que por el momento es una tienda virtual, pero en un futuro proyecta tener una tienda para brindar una mejor atención a sus clientes.

Manifestó que ha recibido el apoyo de parte del Ministerio de Economía Familiar, de manera reciente estuvo en el Cyber Monday por el Día de las Madres, una plataforma que le ayudó a diversificar el mercado, porque le generó más seguidores.