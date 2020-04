Más progreso y desarrollo para las familias de San Rafael del Sur

Foto: Las autoridades entregaron el adoquinado a la población/ TN8

Una tarde de alegría, cultura y diversión disfrutaron familias del barrio El Triunfo, en el municipio San Rafael del Sur, con la entrega de 180 metros de adoquinado y encunetado que inauguraron autoridades municipales.

El progreso no se detiene, el cambio y la transformación continúan llegando a paso firme a esta localidad.

Foto: Autoridades inauran calle en San Rafael del Sur/TN8.

“Le damos gracias a Dios porque él es quien les ha dado el entendimiento a nuestras autoridades, que nos han beneficiado con tantos proyectos en nuestra zona. Este proyecto lo esperábamos tanto porque era necesario. En el invierno eran unos fangales, pero ahora todo eso ha cambiado, desde hoy (Viernes) podremos transitar con mayor seguridad”, dijo Karla Gómez, habitante.

Los avances continúan

Noel Cerda Méndez, alcalde de este municipio, manifestó que esta obra es de suma importancia y como compromiso de cumplirle a la población seguirán con ese esfuerzo de seguir llevando más avances.

“Seguimos instalando nuevas oportunidades para las familias, asegurando mejores condiciones de vida a través de estos proyectos. Este adoquinado tuvo una inversión de más de dos millones de córdobas, el cual permitirá hacerle un cambio a la realidad vial que vivía este sector de la población", finalizó Méndez.



Además de cambiar y transformar la imagen de las comunidades, se mejora el acceso, llevando beneficios a la salud de la población.

Foto: Monumento de refencia de calle adoquinada/TN8.

Condiciones seguras

“Estamos felices con este adoquinado que viene a embellecer nuestro barrio. Esta calle era intransitable, puro hoyo y piedras. Los niños no podían jugar porque no prestaba las condiciones de seguridad para ellos. Cuando me tocaba ir a dejar a mi niña a la escuela, era difícil, pero ahora tenemos una calle nueva y bonita para poder pasar con toda tranquilidad”, dijo Celina Flores, habitante.

Para el niño Carlos Estrada, esto lo llena de felicidad porque ya podrá jugar en las tardes junto a sus amiguitos en una calle digna y segura.

Atrás queda el polvo durante el verano y las charcas del invierno. Hoy renace una comunidad embellecida.

Durante todo el mes de mayo se construirán más de 800 metros de adoquinado.