Juigalpa: Alcaldía entregó viviendas dignas en el barrio padre Miguel

Foto: TN8

Con mucha alegría la alcaldía municipal de Juigalpa la tarde de este viernes entregó dos viviendas dignas a familias del barrio padre Miguel de la ciudad.

Estas viviendas fueron construidas con fondos de la alcaldía de Juigalpa, con el aporte del INVUR a través del gobierno central y la contra partida de los protagonistas.

Las dos familias beneficiadas que recibieron las llaves de sus nuevas viviendas por parte del alcalde de Juigalpa, le dieron gracias a Dios por hacer este sueño realidad, agradecen al Presidente Comandante Daniel Ortega y a la vicepresidenta, compañera Rosario Murillo y a las autoridades edilicias de Juigalpa por haberles construido su vivienda digna.

El alcalde, profesor Erwing de Castilla, dijo: "Este es un compromiso del gobierno nacional, de llevar la tranquilidad, la paz y el bienestar a los hogares nicaragüenses, los beneficios que podemos darle a la población, la casa, estamos trabajando para más casas para el pueblo, ya casi completamos la 30 viviendas del año pasado e iniciaremos la construcción las nuevas casas", mencionó el alcalde.

"Me siento feliz, contenta, porque este es un sueño hecho realidad, nunca pensé tener mi casa propia, pero se me hizo mi sueño, antes estuve viviendo en la casa de mi hermana por más de 20 años y ahora me siento muy contenta, viviré en mi propio hogar, muchas gracias al gobierno y siga beneficiando a personas como la necesite yo", manifestó Ismara del socorro Zamora, dueña de la vivienda.

"Contento, alegre, gracias a las políticas del gobierno municipal y nacional, mi familia se conforma de 4 personas y vivíamos en la casa de mi mamá, que sigan impulsando estos proyectos y beneficiando al resto de familias que tanto lo necesitan es una buena obra para las personas de estos barrios de escasos recursos para que cuenten con una vivienda digna", refirió.