Autoridades entregan más casas dignas a familias de Juigalpa

Foto: TN8

El Gobierno Sandinista en conjunto con INVUR y la Alcaldía de Juigalpa, la tarde de este martes 25 de febrero, hizo entrega de una vivienda digna a la protagonista Carla Vanessa López, quien es habitante de la comarca El Quebrantadero, del municipio de Juigalpa en Chontales.

Visita también: Nicaragua despide a la pintora de gran trayectoria, María Gallo

Con la entrega de estas viviendas dignas se siguen restituyendo los derechos a las familias nicaragüenses, brindado las condiciones aptas para vivir a quienes más lo necesitan, la entrega se realizó con mucha alegría en medio de un acto inaugural, donde participó la Vicealcaldesa de Juigalpa, consejo municipal, trabajadores públicos y pobladores de la zona.

La Vicealcaldesa, Cra. Estelbina Báez, expresó que "el honor es de nosotros de poder cumplir una misión, poner a Dios en nuestras vidas de llevar tantos proyectos con nuestro gobierno nacional, con proyectos de viviendas, lotificación, salud, educación, más carreteras, puentes, electrificación, sistema de producción, el Buen Gobierno que está pendiente de las necesidades".

"Para nosotros es satisfacción y alegría de poder venir y entregarle las llaves, donde el protagonista pone un granito de arena, el gobierno central y local pone la otra parte para realizar este sueño", añadió Estelbina Báez.

"Yo me siento muy contenta, alegre, porque es algo de que mucho tiempo atrás venimos pensando con mi esposo, de formar un hogar, llegar a tener algo propio con la ayuda de Dios, de nuestro trabajo, y ahora que nos dieron la oportunidad, que nos incluyeron en un proyecto como este, nosotros dimos una cuota simbólica, sin el Gobierno no hubiésemos podido hacer nada y me siento agradecida con este proyecto, darle ese valor a este beneficio para que a nuestros hijos le quede este esfuerzo", manifestó Carla Vanessa López.