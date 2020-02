Entregan viviendas dignas a dos familias del barrio Sandino, Juigalpa

Foto: TN8

La alcaldía del poder ciudadano de Juigalpa la tarde de este jueves realizó la entrega de dos viviendas dignas a familias de escasos recursos.

Las beneficiarias fueron la señora Leonarda del Socorro Serrano, madre de héroes y mártires, y Brígida Fernández. Ambas con rostros de felicidad recibieron sus nuevas viviendas en el barrio Sandino, de Juigalpa.

El alcalde, profesor Erwing de Castilla y vicealcaldesa María Estelbina Báez, junto a concejales municipales y población participaron en el emotivo acto de entrega.

Las viviendas tienen un costo de 181 mil córdobas y solo aporta el protagonista 17 mil córdobas.

Palabras de las protagonistas

"En esta ocasión nosotros queremos entregarle a doña Brígida y Leonarda su vivienda para que ellas el día de hoy se sientan orgullosas de tener su casita digna. El comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo son lo que han hecho posible esta realidad y se sienten satisfechos cuando a 30 familias se les ha entregado su casita digna y esperamos que el proximo año se construyan más", dijo el alcalde de Juigalpa.

"Me siento alegre, feliz, que mi Señor me ha bendecido con mi casita y le doy gracias al presidente que ha cumplido con su promesa. Yo soy madre de héroes y mártires, él nos prometió y ya la tengo gracias a Dios", manifestó la señora Leonarda del Socorro Serrano, protagonista.

"Primeramente le doy gracias a Dios que me ha bendecido con el Gobierno que me ha regalado esta casa, me siento muy contenta, antes vivía en una humildad, vivía en una casita de zinc, vivo con una niña y gracias a Dios se me cumplió mi sueño", dijo la Señora Brígida Fernández Rivas, beneficiaria.

Este tipo de proyectos habitacionales los hace el Gobierno sandinista que garantiza la restitución de derechos a sus pobladores.