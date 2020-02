Alcaldía entrega otra vivienda digna en comunidad de Juigalpa

Foto: TN8

Autoridades de la Alcaldía de Juigalpa, la tarde de este miércoles 19 de febrero, entregaron una vivienda digna, de cinco que serían entregadas en la comunidad de Aguas Calientes, a la señora María Ignacia Velázquez Hurtado, en una de las jurisdicción de la cabecera departamental de Chontales.

Las llaves fueron entregadas por la vicealcaldesa, con esta entrega se afirma el trabajo que se continúan desarrollando para restituir los derechos de las familias juigalpinas.

Así es como el Gobierno local y central gestiona y ejecuta proyectos de beneficios para las familias más necesitadas del municipio.

"Aquí en Aguas Calientes se entregaron a cinco protagonistas que fueron beneficiadas con este proyecto de viviendas del Gobierno a través de INVUR, la Alcaldía y los protagonistas, está es la última que hacia falta, ya habíamos entregado cuatro primeramente, estamos apoyando a la familia haciendo realidad su sueños", manifestó Estelbina Baez, vicealcaldesa de Juigalpa.

La protagonista María Ignacia, expresó su agradecimiento por la casa recibida, por lo que manifestó estar "feliz y contenta porque este es un milagro que no me lo esperaba, un sueño hecho realidad por nuestro Gobierno que esta con nuestro pueblo, con las personas campesinas que nos miran y no nos dejan atrás, nosotros somos tres en mi familia, mi niña y mi marido, antes vivía juntos con mi suegra, ahora que tenemos nuestra propia casita".

Recientemente las autoridades realizaron la entrega de otras dos viviendas dignas a familias de escasos recursos de Juigalpa, las protagonistas expresaron su agradecimiento en primera instancia a Dios y luego al Gobierno Sandinista por hacerle su sueño realidad.

Para este año 2020 en la ciudad de Juigalpa se construirán más viviendas dignas para familias que las necesiten y darles una mejor calidad de vida.