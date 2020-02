Familias de Tisma recibieron los títulos de sus propiedades

Foto: TN8

Con lágrimas de felicidad en sus ojos recibió Mergenia Centeno su título de propiedad, beneficio que la hace sentirse segura junto a sus dos pequeñas hijas, quienes ahora tienen respaldo jurídico de su hogar.

"No tengo palabras como explicarlo, mis lágrimas son de alegría no son de tristeza, son de felicidad, que fue lo máximo, maravillosa, no tengo palabras de lo que siento aquí en mi alma, todo esto es un regalo que nos dieron, yo no lo creía, ahora si lo creo de verdad y nadie me va a decir sálganse, váyanse", fueron las palabras entre sollozos de Centeno.

Al igual que esta mujer, más de cien familias del Anexo Camilo Ortega, que se ubica en el municipio de Tisma, en Masaya, recibieron sus títulos de propiedad y solvencias de manos de jóvenes de la promotoría solidaria y la Procuraduría de la República.

"Es una alegría, cuanto tiempo sufrí, anduve rondando, hace dos años me entregaron esta propiedad y ahora que la tengo más segura, más alegre me siento, le doy gracias a mi Señor Jesucristo, es una gran seguridad para mí y mis hijos porque después de mi, es mi familia", manifestó Xiomara Bermúdez, otra de las beneficiarias.

"Es algo de donde ya nadie me va a correr, nadie a va a decir ´vaya para la calle´, todos sentimos un orgullo grande de tener nuestra propiedad, gracias a nuestro Dios y nuestro Comandante", declaró William Pérez.

Los jóvenes de la promotoría solidaria destacaron que no hay mejor recompensa que ver los rostros llenos de alegría de las familias, en paz y tranquilidad.

"Para nosotros es un gran orgullo y nos sentimos muy feliz de ver a las familias nicaragüenses con un rostro feliz, porque el día de hoy están recibiendo su título de propiedad para ya tener un techo digno para ellos y sus familias, ya a pocos días del 86 aniversario de nuestro general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino y nosotros nos sentimos muy emocionados y orgullosos, porque entregamos el título de parte de nuestro comandante Daniel Ortega y nuestra compañera Rosario Murillo", enfatizó Julieth Román, miembro del consejo de promotoría solidaria de Tisma.

La jornada de entrega de títulos y solvencias continuará en estos próximos días para seguir beneficiando sin ningún costo a más familias.